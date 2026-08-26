Olimpia vs Saprissa en vivo: dónde mirar la Copa Centroamericana 2026

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Olimpia Saprissa, Copa Centroamericana, en vivo y en directo | Claro Sports

Olimpia y Saprissa protagonizarán uno de los grandes partidos de la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026. Hondureños y costarricenses llegan con la tranquilidad de tener asegurada su presencia en los cuartos de final, pero todavía queda algo importante por resolver: el primer lugar del Grupo C. Ambos tienen nueve puntos y una diferencia de gol de +5, por lo que el enfrentamiento directo determinará quién termina en lo más alto de la zona.

Olimpia llega con puntaje perfecto después de tres presentaciones y aseguró anticipadamente su boleto gracias al triunfo 3-1 sobre Alianza de Panamá en el Estadio Rommel Fernández. El conjunto hondureño alcanzó los nueve puntos y ahora buscará completar una fase de grupos ideal frente a otro de los equipos que ganó todo hasta el momento. El León tendrá además la oportunidad de quedarse con el liderato ante su afición y llegar fortalecido a la siguiente instancia.

Por su parte, Saprissa también suma nueve puntos y una diferencia de gol de +5, después de ganar sus primeros tres encuentros del torneo. El conjunto costarricense ya sabe que estará entre los ocho mejores de Centroamérica y llegará a Honduras sin la presión de jugarse la continuidad, aunque con un objetivo importante por delante: superar a Olimpia y cerrar la fase de grupos como líder de una zona en la que ambos marcaron una clara diferencia sobre Mixco, Alianza de Panamá y UMECIT.

¿Qué pasa si Olimpia y Saprissa empatan?

Olimpia y Saprissa ya están clasificados a los cuartos de final, por lo que el enfrentamiento entre ambos servirá para definir al ganador del Grupo C. Si hay un vencedor, terminará automáticamente en el primer lugar. En cambio, si empatan, ambos cerrarán con 10 puntos y mantendrán la misma diferencia de gol (+5). El siguiente criterio establecido por Concacaf es la mayor cantidad de goles anotados en toda la fase de grupos.

Como los dos llegan además con 7 goles a favor, un empate mantendría esa igualdad sin importar el marcador. El enfrentamiento directo tampoco podría separarlos porque terminaría igualado, por lo que habría que continuar con los siguientes criterios establecidos en el reglamento. De persistir la igualdad, puede cobrar importancia el criterio disciplinario; posteriormente se utiliza la posición en el Ranking de Clubes de Concacaf y, como última instancia, un sorteo realizado por Concacaf.

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¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Olimpia vs Saprissa de la jornada 5 de la Copa Centroamericana?

El encuentro entre Olimpia y Saprissa se disputará el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Nacional. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de ESPN y Disney+ Premium para el público de Honduras y Costa Rica. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Olimpia vs Saprissa hoy

Ni Olimpia ni Saprissa cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 5 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Eduardo Espinel y Hernán Medford no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Olimpia: Edrick Menjívar; Félix García, Juan Hernández, Clinton Bennett, Emanuel Cuello; Edwin Rodríguez, Alexis Maldonado, Nicolás Dibble, Jack Jean-Baptiste; Jorge Benguché e Imanol Enríquez. DT: Eduardo Espinel.

Saprissa: Abraham Madriz; Samir Taylor, Kendall Waston, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa; David Guzmán, Sebastián Acuña; Gerson Torres, Mariano Torres, Bancy Hernández; y Newton Williams. DT: Hernán Medford.

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Antecedentes y últimos resultados del Olimpia vs Saprissa

Olimpia y Saprissa se enfrentaron en cuatro oportunidades a lo largo de su historia. Estos fueron los resultados:

31 de octubre de 2019 | Saprissa 4-1 Olimpia | Semifinales Liga Concacaf 2019

| Semifinales Liga Concacaf 2019 24 de octubre de 2019 | Olimpia 2-0 Saprissa | Semifinales Liga Concacaf 2019

| Semifinales Liga Concacaf 2019 3 de marzo de 2011 | Olimpia 1-2 Saprissa | Cuartos de Final Concachampions 2011

| Cuartos de Final Concachampions 2011 24 de febrero de 2011 | Saprissa 1-0 Olimpia | Cuartos de Final Concachampions 2011

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