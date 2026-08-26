Vuelta a España 2026, en vivo: ¡Día para embaladores!

Siga la etapa 5 de la Vuelta a España 2026 desde Falset hasta Roquetes este 26 de agosto. Horarios y transmisiones en vivo.

Etapa 5 Vuelta a España en vivo

Minuto a minuto Etapa 5 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 26 de agosto

125 kms Nos encontramos en el descenso del pequeño repecho no categorizado. Después el tránsito será por L’Ampolla. Situación de carrera: Los mismos 4 ciclistas en fuga: Walter Calzoni, Fredrik Dversnes, Mattia Gaffuri y Diego Uriarte. Pelotón a 1:16. 132 kms Situación de carrera: 4 ciclistas en fuga: Walter Calzoni, Fredrik Dversnes, Mattia Gaffuri y Diego Uriarte. Pelotón recorta un poco su distancia, ahora a 1:55. Ya vamos a llegar a la punta de este pequeño repecho no categorizado. 140 kms Situación de carrera: 4 ciclistas en fuga: Walter Calzoni, Fredrik Dversnes, Mattia Gaffuri y Diego Uriarte. Pelotón a 1:55. Tránsito por un pequeño repecho no categorizado. Planimetría de la etapa 5 Etapa 5 Vuelta A España/ procyclingstats.com. ¡Sean todos bienvenidos! Buen día para todos, sean bienvenidos a las emociones de La Vuelta a España en su etapa número 5 de este miércoles 26 de agosto del 2026.

¿A qué hora empieza la Etapa 5 de la Vuelta a España 2026 hoy 26 de agosto?

La quinta etapa de la ronda ibérica comenzará a partir de las 6:34 a.m. y en México será una hora antes. La hora local es sobre la 1:34 p.m. Por otra parte, la transmisión para televisión de esa fracción para territorio colombiano es a las 8:00 a.m. y 7:00 a.m. en suelo mexicano.

Salida y ruta Etapa 5, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

La salida de esta jornada tendrá lugar en Falset. Costa Daurada y verá su cierre en Roquetes. Terres de l’Ebre. Será una etapa para los velocistas o para que se pueda conformar una fuga, pues en los 173.3 kilómetros de distancia solo tiene un puerto de tercera categoría y un sprint bonificable. Se estima que la fracción dure alrededor de cuatro a cuatro horas y media.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Hay varias opciones para ver la carrera, sobre todo en Colombia. En territorio ‘Cafetero’ se puede seguir a través de la televisión abierta por Caracol y RCN. Además de esos canales, ESPN también la ofrece en su programación, también para México. En ambos países, vía online, se observa por Disney +.

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