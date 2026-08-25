Posibles alineaciones del Atlético Nacional vs Deportivo Cali por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

En Claro Sports pueden informarse sobre todo los datos previos del partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali.

Atlético Nacional vs Deportivo Cali, previa | Claro Sports

La séptima jornada de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II sigue trayendo emociones. Atlético Nacional hace las veces de local en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para enfrentar al Deportivo Cali. Un clásico del Fútbol Profesional Colombiano que promete ser más que brillante.

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma Atlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Jorman Campuzano, Juan Zapata, Juan Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento, Cristian Arango. D.T.: Lucas González.

Posible alineación de Deportivo Cali para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Leyser Chaverra, Keiner Sandoval, José Caldera, Fernando Álvarez, Edwin Velasco; Daniel Giraldo, Matías Orozco, Nicolás Benedetti; Eduard Bello y Steven Rodríguez. D.T.: Rafael Dudamel

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

La organización dispuso que este juego en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín quedara para este miércoles, 26 de agosto, a las 8:30 p.m. La única manera de ver este duelo será por el canal Win + Fútbol. Además, estará vía streaming con una suscripción activa en la plataforma de Win Play.

Últimos cinco partidos de Atlético Nacional

23.08.2026 | Fortaleza 1-2 Atlético Nacional.

19.08.2026 | Atlético Nacional 2-2 Once Caldas.

09.08.2026 | América de Cali 1-0 Atlético Nacional.

02.08.2026 | Jaguares 0-3 Atlético Nacional.

28.07.2026 | Tigres 0-2 Atlético Nacional.

Últimos cinco partidos de Deportivo Cali

23.08.2026 | Deportivo Cali 2-2 Internacional de Bogotá.

08.08.2026 | Deportivo Pasto 0-2 Deportivo Cali.

01.08.2026 | Independiente Medellín 1-0 Deportivo Cali.

24.07.2026 | Deportivo Cali 2-0 Jaguares.

12.07.2026 | Alianza Lima 0-2 Deportivo Cali.

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