Vuelta a España 2026, Etapa 5: recorrido, horario y dónde ver en vivo este 26 de agosto

Repase cómo será el recorrido de esta quinta fracción, que unirá caminos entre Falset. Costa Dourada y Roquetes. Terres de l’Ebre.

Etapa 5 de la Vuelta a España | Claro Sports

Tadej Pogacar no tiene rival hasta ahora. El esloveno del UAE Team Emirates, en la montaña, abrazó una victoria más a su cuenta personal en el año y suma distancias en la clasificación general. Este martes, en llegada a Andorra la Vella, se impuso por más de 2:30 sobre Jarno Widar y Felix Gall, quienes completaron el podio.

Dueño absoluto de la camiseta roja, ya le tomó 3:21 a su coterráneo Primoz Roglic y 3:32 a Enric Mas. El mejor latinoamericano es Richard Carapaz, el ‘capo’ del EF Education Easy-Post, a 3:50 del líder. Ahora es momento de que algunos protagonistas recuperen tiempo perdido en la general.

Esta quinta fracción tendrá emoción en el embalaje para definir el ganador del día. Llega el turno de que los candidatos en el sprint sumen victoria de etapa en un trámite rápido. Esto es lo que debe saber acerca del recorrido entre Falset. Costa Daurada y Roquetes. Terres de l’Erbe.

¿A qué hora empieza la Etapa 5 de la Vuelta a España 2026?

La etapa de este miércoles se dará en Cataluña y su perfil llano se compone de 173 kilómetros. Se estima que la salida neutralizada tenga lugar sobre las 13:34 horas locales (6:34 de la mañana en Colombia). Por su parte, la llegada del ganador está pactada para las 17:20 (10:20 en COL).

¿Cuál es la ruta y por dónde es el recorrido de la Etapa 5, hoy 26 de agosto?

El inicio podría ser tranquilo con un pelotón agrupado. Ya la pelea de etapa, o por los puntos, será después del ecuador de la carrera. Los corredores atravesarán el sprint intermedio sobre Tivenys, seguido de un pequeño puerto de montaña en el Alto De Pauls, de tercera categoría, con 8.9 kilómetros al 6.6% de promedio. El final será de vértigo para la escapada.

Etapa 5 Vuelta A España/ procyclingstats.com.

¿Quién transmite en vivo la Vuelta a España 2026 y dónde mirar por TV y online el resultado?

La Vuelta a España 2026 podrá seguirse en vivo en Colombia a través de Caracol Televisión y RCN, en señal abierta, además de las alternativas disponibles en ESPN, Disney+ y la aplicación Ditu. Para el resto de Latinoamérica, la competencia contará con transmisión por ESPN en televisión y estará disponible de manera online mediante Disney+.

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