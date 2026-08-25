Clasificación general Vuelta a España 2026, Etapa 4: ¿Quién se llevó el triunfo este 25 de agosto?

El esloveno atacó a 50 kilómetros de la llegada y confirmó su gran momento en una etapa de alta exigencia en territorio andorrano

Pogacar domina la etapa 4 de La Vuelta | REUTERS/Bruna Casas

La Vuelta a España 2026 tuvo una jornada que quedará marcada por la exhibición de Tadej Pogacar. El ciclista esloveno volvió a demostrar su capacidad en la montaña y conquistó la Etapa 4, una fracción disputada en territorio de Andorra donde además dominó gran parte de los puertos de ascenso.

Pogacar no solo consiguió la victoria del día, también protagonizó uno de los movimientos más destacados de la competencia al lanzar un ataque cuando todavía faltaban cerca de 50 kilómetros para la meta. El líder del UAE Team Emirates mantuvo la diferencia hasta el final y confirmó que llega en un gran momento para pelear por la clasificación general.

Así queda la clasificación de la Etapa 4 de la Vuelta a España 2026

La etapa comenzó en Andorra la Vella después de una jornada complicada por las condiciones climáticas del día anterior, cuando el granizo obligó a cancelar la fracción y neutralizar los tiempos de la clasificación general.

El recorrido de esta cuarta etapa presentó un desafío exigente con cuatro puertos de montaña, donde Pogacar fue protagonista desde los primeros kilómetros. En el primer ascenso, el Port d’Envalira, Lorenzo Fortunato consiguió pasar en primer lugar, seguido por Paul Doublé y el colombiano Iván Ramiro Sosa.

Más adelante llegó el Collada de Beixalis, donde Pogacar decidió mostrar sus cartas. El esloveno aceleró durante el ascenso, consiguió los puntos de montaña y comenzó a tomar distancia respecto a sus principales rivales.

La demostración continuó en los últimos dos puertos del día. Pogacar volvió a imponerse en el Coll d’Ordino y el Alto de la Comella, con lo que ganó tres de los cuatro ascensos de la jornada y aseguró el liderato de la clasificación de montaña.

Clasificación de la Etapa 4 de la Vuelta a España 2026

Tadej Pogacar (UAE) | 2:40:35 Jarno Widar (LTI) | +2:39 Felix Gall (DCT) | +2:39 Oscar Onley (NCI) | +2:39 Sepp Kuss (VLB) | +2:39 Enric Mas (MVT) | +2:39 Primoz Roglic (RBH) | +2:39 Richard Carapaz (EFE) | +2:57 Mattias Skjelmose (LDT) | +3:17 Gregor Muhlberger (DCC) | +3:17

¿Cómo va la clasificación general de la Vuelta a España 2026?

Después de la victoria en Andorra, Tadej Pogacar asumió el liderato general de la Vuelta a España 2026. El esloveno acumuló un tiempo de 7:38:59 y abrió una diferencia importante sobre sus perseguidores.

El segundo lugar de la clasificación general pertenece a Primoz Roglic, quien se encuentra a 3 minutos y 21 segundos del líder. En la tercera posición aparece el español Enric Mas, a 3:32.

El top 10 de la clasificación general queda de la siguiente manera:

Tadej Pogacar (UAE) | 7:38:59 Primoz Roglic (RBH) | +3:21 Enric Mas (MVT) | +3:32 Sepp Kuss (VLB) | +3:44 Oscar Onley (NIN) | +3:45 Richard Carapaz (EFE) | +3:50 Felix Gall (DCC) | +3:57 Mattias Skjelmose (LDT) | +4:06 Jarno Widar (LOI) | +4:06 Hay Vine (UAE) | +4:11

Con este resultado, Pogacar también se convierte en uno de los principales candidatos para pelear por el título, aunque todavía quedan muchas etapas antes de conocer al ganador definitivo.

Formato y reglas de la Vuelta España: ¿Qué se debe hacer para ganar la etapa y la carrera?

La Vuelta a España es una de las tres grandes vueltas del ciclismo internacional, junto al Tour de Francia y el Giro de Italia. La competencia se disputa durante varias etapas y el ganador final es el ciclista que registra el menor tiempo acumulado después de completar todo el recorrido.

Cada etapa tiene un ganador individual, pero la clasificación más importante es la general, donde se suman los tiempos obtenidos por cada corredor durante toda la carrera. Los ciclistas deben mantener regularidad en las jornadas de montaña, contrarreloj y etapas de velocidad para aspirar al título.

Además de la clasificación general, existen otros reconocimientos como la clasificación de montaña, la clasificación por puntos y la clasificación de jóvenes. En las etapas de montaña, los corredores especialistas en ascensos suelen marcar diferencias importantes, como ocurrió con Pogacar en Andorra.

Para conquistar la Vuelta a España no basta con ganar etapas. El objetivo principal es conservar el menor tiempo acumulado durante las tres semanas de competencia, resistiendo los ataques de los rivales y manteniendo el rendimiento en todos los terrenos.

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