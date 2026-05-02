¡Ipswich Town está de regreso en la Premier League!

El equipo asegura uno de los lugares de ascenso desde la Championship, sellando su boleto con una victoria por 3-0 ante el Queens Park Rangers en la última jornada

El Ipswich Town vuelve a la Premier League. | Imágenes de acción vía Reuters

El Ipswich Town confirmó su regreso a la Premier League tras asegurar uno de los lugares de ascenso desde la Championship en la temporada 2025-2026. El equipo inglés selló su boleto con una victoria por 3-0 ante el Queens Park Rangers en la última jornada, resultado que le permitió quedarse con el segundo lugar de la tabla y volver a la máxima categoría.

El conjunto dirigido por Kieran McKenna cerró la campaña con 84 puntos, superando por una mínima diferencia a sus perseguidores en una lucha directa por el ascenso automático. Desde el inicio del partido decisivo, Ipswich tomó ventaja con goles tempranos y mantuvo el control hasta asegurar el resultado que lo llevó de vuelta a la élite del fútbol inglés.

El ascenso del Ipswich Town es resultado de un proceso que comenzó en divisiones inferiores y que incluyó promociones consecutivas. El club, que hace pocos años competía fuera de la Championship, logró consolidarse bajo el mando de McKenna, quien tomó el equipo en 2021 y encabezó una reconstrucción deportiva.

En la temporada reciente, el equipo mantuvo regularidad durante toda la campaña y llegó a la última fecha dependiendo de sí mismo. La victoria final no solo aseguró el ascenso, sino que confirmó su capacidad para competir en momentos decisivos ante rivales directos.

El regreso del Ipswich Town representa su vuelta inmediata a la Premier League tras un breve paso por la Championship, integrándose nuevamente al grupo de 20 equipos que compiten en la liga inglesa.

Además, el ascenso implica un impacto deportivo y económico para la institución, ya que la Premier League es una de las competiciones con mayor proyección internacional. El equipo buscará consolidarse en la categoría y evitar el descenso en su nueva etapa en el máximo circuito.

Ipswich Town es una institución con tradición en el fútbol inglés, fundada en el siglo XIX y con títulos relevantes en su historia, incluido un campeonato europeo.

Su regreso a la Premier League confirma el crecimiento reciente del equipo y lo coloca nuevamente en el escenario principal del fútbol europeo, con el objetivo de competir ante los clubes más importantes del país.

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