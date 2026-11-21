Las Águilas, dirigidas por Thomas Frank, buscan salir del fondo de la tabla ante los recién ascendidos.

Cancha del Coventry City | REUTERS

¿A qué hora inicia el Coventry City vs Crystal Palace hoy, 21 de noviembre de 2026?

Agéndese en su respectivo país para seguir el duelo válido por la fecha 11 de la Premier League:

México: 09:00 horas.

09:00 horas. Colombia: 10:00 horas.

10:00 horas. Argentina: 12:00 horas.

12:00 horas. Estados Unidos: 10:00 (ET), 09:00 (CT) y 07:00 (PT)

10:00 (ET), 09:00 (CT) y 07:00 (PT) Centroamérica: 09:00 horas.

Alineaciones del Coventry City vs Crystal Palace para la jornada 11, al momento

Así forma el Coventry City: Carl Rushworth; Milan van Ewijk, Bobby Thomas, Ethan Pinnock, Stephen Mfuni; Victor Torp, Matt Grimes; Jack Rudoni, Tatsuhiro Sakamoto, Yann Gboho; Taiwo Awoniyi. DT: Frank Lampard.

Así forma el Crystal Palace: Dean Henderson; Anan Khalaili, Axel Disasi, Chris RIchards, Tyrick Mitchell; Quinten TImber, Adam Wharton, Daichi Kamada; Dwight McNeil, Yeremy Pino y Jorgen Strand Larsen. DT. Thomas Frank.

¿Dónde ver el Coventry City vs Crystal Palace en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles en cada país para seguir el compromiso de la Premier League:

México y Centroamérica: HBO Max.

HBO Max. Sudamérica: Disney+.

Disney+. Estados Unidos: Peacock y NBCSN.

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