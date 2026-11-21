Mauricio Pochettino debutará al frente de los Red Devils ante el acérrimo rival, buscando abandonar el fondo de la tabla

Pochettino dirigirá su primer partido al mando de los Red Devils | Claro Sports

Manchester United afrontará el inicio de una nueva etapa en uno de los escenarios más exigentes del fútbol inglés. Mauricio Pochettino debutará como entrenador de los Red Devils este domingo 22 de noviembre, cuando visiten al Liverpool en Anfield por la jornada 11 de la Premier League. El argentino asumió el cargo tras la salida de Michael Carrick, con el equipo en el puesto 18 de la clasificación y apenas ocho puntos de 30 posibles.

El encuentro tendrá una particularidad histórica. Según los registros de Opta, desde la temporada 1972-73 los Reds y los mancunianos no se enfrentaban a estas alturas del campeonato con uno de los dos equipos en zona de descenso. En noviembre de aquel año, los Devils ocupaban el último lugar de la tabla y derrotaron 2-0 al conjunto de Merseyside, entonces líder del fútbol inglés, en Old Trafford.

Más de cinco décadas después, los papeles vuelven a colocar al United en una posición comprometida. El equipo de Anfield es cuarto con 18 puntos, diez más que su rival, y busca acercarse a los primeros puestos de la clasificación. Sin embargo, el historial reciente entre ambos ofrece un panorama distinto al que refleja la tabla.

Pochettino y el antecedente de Carrick: debutar con una victoria en un clásico

Pochettino será el primer entrenador de los Red Devils cuyo debut en Premier League se produzca frente al Liverpool. Su estreno llega apenas diez meses después de que Michael Carrick comenzara su etapa al frente del equipo con una victoria de 2-0 sobre Manchester City, el 17 de enero de 2026.

En aquella ocasión, Carrick sorprendió al equipo de Pep Guardiola en Old Trafford con goles de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu. Ahora, el argentino tendrá la oportunidad de repetir un comienzo victorioso ante otro de los rivales históricos del club.

Pochettino también conoce lo que significa estrenarse en un derbi. Su primer partido como entrenador profesional fue en enero de 2009, cuando dirigió al Espanyol frente al Barcelona de Guardiola en la Copa del Rey. Aquel encuentro terminó 0-0. Posteriormente, en agosto de 2014, debutó con Tottenham mediante una victoria de 1-0 como visitante frente al West Ham, gracias a un gol de Eric Dier en los minutos finales.

Tampoco será la primera vez que los Reds aparezcan en el inicio de uno de sus proyectos. En agosto de 2023, el argentino dirigió su primer partido con Chelsea precisamente contra el conjunto de Merseyside, en un empate 1-1 en Stamford Bridge.

No obstante, sus antecedentes contra Liverpool presentan dificultades. En 19 enfrentamientos como entrenador, registra tres victorias, cinco empates y 11 derrotas. Además, acumula ocho partidos consecutivos sin vencerlos, con dos empates y seis derrotas. Su única victoria en Anfield llegó en septiembre de 2013, cuando dirigía al Southampton.

Manchester United busca extender su dominio reciente sobre Liverpool

Pese a su complicada situación en la Premier League, los mancunianos llegan a Anfield con una racha favorable frente a su máximo rival. Los Red Devils no pierden contra los Reds desde septiembre de 2024 y acumulan cinco enfrentamientos consecutivos sin derrota en todas las competiciones.

Durante la temporada 2025-26, el United ganó los dos clásicos de liga: 2-1 en Anfield y 3-2 en Old Trafford. Esos resultados contrastan con el dominio que el conjunto de Merseyside había establecido anteriormente, cuando solamente perdió dos de los 18 encuentros ligueros previos.

El recuerdo más contundente de aquella etapa sigue siendo el 7-0 de marzo de 2023, la última derrota en Anfield con Erik Ten Hag al mando. Desde entonces, el conjunto de Old Trafford ha evitado caer nuevamente en ese escenario y ahora buscará prolongar su racha con un nuevo entrenador.

Juego: ¿Puedes recordar las alineaciones del 7-0 en Anfield?

Completa la alineación | Liverpool vs Manchester United

DESAFÍO HISTÓRICO Completa la alineación LIVERPOOL 7 – 0 MANCHESTER UNITED Liverpool se impuso por 7-0 a los Red Devils de Erik ten Hag en la mayor victoria de la historia del North-West Derby. Desde entonces, el United no pierde en Anfield. ¿Puedes identificar a los 22 titulares de aquella tarde inolvidable? ¿Cómo jugar? Reconstruye las alineaciones titulares del partido histórico. Selecciona una camiseta y escribe el nombre del futbolista que ocupó esa posición. 22 jugadores: identifica a los 11 titulares del Liverpool y los 11 del Manchester United. Puedes elegir las posiciones en cualquier orden. Tres intentos por jugador: si fallas tres veces, se revela el nombre y esa posición vale 0 puntos. Tres pistas: descubre, en orden, su nacionalidad, la inicial de su apellido o nombre futbolístico y el dorsal que utilizó. Más puntos sin pistas: 10 puntos sin ayuda, 7 con una pista, 5 con dos y 2 con tres. El máximo es de 220 puntos. Respuestas: se aceptan apellidos, nombres completos y apodos reconocidos; no necesitas escribir tildes. Resultado: al resolver las 22 posiciones podrás consultar tus aciertos, fallos y puntuación, y compartirla. JUGAR 0 / 220 PUNTOS 0 ACIERTOS 0 / 22 POSICIONES RESUELTAS Toca una camiseta para adivinar al titular. ¡Partido completado! 0 / 220 0Aciertos 0Fallos Compartir Copiar resultado Puntuación por titular: 10 sin pistas · 7 con 1 · 5 con 2 · 2 con 3. Tres intentos por posición; después se revela el nombre y se obtienen 0 puntos. Adivina al futbolista × Responder

Una crisis defensiva que no se veía desde 1986

La principal preocupación para Pochettino estará en el rendimiento defensivo. Manchester United recibió al menos un gol en cada uno de sus primeros diez partidos de la Premier League 2026-27, una situación que no experimentaba desde la temporada 1986-87.

Los Red Devils acumulan 19 goles en contra, casi el doble de los diez que ha recibido Liverpool. Además, aunque solamente cinco equipos han permitido menos disparos sin contar penales.

A estos problemas se suma una racha de ocho jornadas consecutivas sin ganar en la Premier League, con cinco empates y tres derrotas. La última ocasión en que el conjunto de Manchester encadenó más encuentros sin victoria fue entre noviembre de 1989 y febrero de 1990, cuando acumuló 11 partidos.

Una derrota o un empate en Anfield extendería la racha actual a nueve encuentros. Por el contrario, una victoria permitiría a Pochettino comenzar su etapa con tres puntos y acercar a los mancunianos a los puestos de permanencia.