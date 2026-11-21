El volante de 27 años, Yilmar Velásquez, volvió a entrenarse con Independiente Santa Fe y su futuro esta a la deriva en 2027.

Yilmar Velásquez con Santa Fe | Vizzor | Claro Sports

Una de las grandes polémicas en la era de Pablo Repetto como director técnico de Independiente Santa Fe es el caso Yilmar Velásquez. El volante de 27 años ha sido fundamental para los últimos dos títulos del conjunto ‘cardenal’, la Liga BetPlay Dimayor 2025-II y la Superliga 2026.

No obstante, después de ser titular indiscutible y uno de los futbolistas más queridos por toda la hinchada santafereña. Yilmar Velásquez fue borrado del plantel profesional. Desde el 22 de agosto de 2026, el mediocampista fue apartado del primer equipo de Santa Fe por desacuerdos con el cuerpo técnico.

El ex jugador del Deportivo Pereira perdió la titularidad tras sufrir una lesión y cuando regreso solo jugó un partido completo desde el mes de mayo. El futbolista se acercó al cuerpo técnico para entender la situación que lo tenía tan marginado y las respuesta fue que para ese momento Yilmar era el último volante del equipo.

Desacuerdo entre Yilmar Velásquez y el cuerpo técnico de Santa Fe

Con esa situación al interior del club desde el mes de agosto y los hinchas pidiendo a gritos explicaciones de la no presencia de Yilmar Velásquez en los partidos de Santa Fe. El mismo futbolista fue quien aclaró las cosas mediante sus redes sociales haciendo favor que había sido apartado por el desacuerdo con el técnico ya mencionado.

Así las cosas, el nacido en Apartadó se fue de descanso con su pareja y tras dos meses, todo se ha aclarado. En los últimos días del mes de noviembre se volvieron a sentar tanto jugador como técnico y han limado asperezas. Ahora, el número 20 de Santa Fe se ha vuelto a entrenar con el equipo profesional y será cuestión de que se ponga a punto para que vuelva a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

¿Se va Yilmar Velásquez de Santa Fe?

Para solucionar esta pregunta lo primero que hay que tener en cuenta es que Yilmar Velásquez tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta el 31 de diciembre de 2027. Eso sí, con la situación vivida del volante en la institución ‘cardenal’ han surgido varios rumores sobre su futuro.

Desde Barranquilla se empezó a hablar sobre un posible interés del Junior por los servicios de Yilmar Velásquez. Sin embargo, Claro Sports ha podido conocer que esto es completamente falso. Nadie del entorno del ‘tiburón’ se ha comunicado con Santa Fe o con Yilmar Velásquez para empezar una negociación o si quiera expresar un interés.

Junto al Junior, mucho se hablo sobre el Atlético Bucaramanga. Un equipo que actualmente es dirigido por el uruguayo Pablo Peirano, ex Independiente Santa Fe, y que tiene muy buena relación con el jugador. No obstante, esto también no es más que un rumor. El único acercamiento que ha tenido el volante de 27 años con el ‘leopardo’ fue una conversación con Fabián Sambueza donde el argentino le expresó el deseo del DT de contar con él. Así mismo, es una negociación más que improbable teniendo en cuenta el salario que percibe el futbolista en la institución capitalina.

Dicho esto, para nadie es un secreto que darse la continuidad de Pablo Repetto en Santa Fe y de seguir completamente borrado Yilmar Velásquez, lo más coherente es que se abra aún más la puerta de su salida. Sin embargo, yendo en contra de toda lógica los ‘cardenales’ si se han acercado para hablar de una renovación del contrato de Velásquez. Sumado a eso, ya han llegado propuestas del fútbol brasileño para fichar a Yilmar en condición de préstamo.

Será entonces cuestión de tiempo para que se revele la decisión del futuro de Yilmar Velásquez. Un futbolista que, sin duda alguna, podría ser titular en todos y cada uno de los equipos del Fútbol Profesional Colombiano. Pues, es un hecho que no hay un jugador que tenga mejor presión e intensidad en la marca que el volante de Independiente Santa Fe.

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