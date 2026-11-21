Luego de las dos convocatorias que ha recibido, al reincorporarse con su club el delantero ha logrado anotar gol.

Camilo Durán disputando un balón | Raul BRAVO / AFP | Gemini

Camilo Durán es uno de los jugadores que ha llamado Néstor Lorenzo en las últimas convocatorias de la Selección Colombia tras el Mundial, en el denominado cambio generacional por el que pasa la ‘tricolor’ en la actualidad. En líneas generales el año del delantero viene siendo bueno, razón por la cual el timonel lo está acercando al proceso.

A mediados del 2026, el futbolista salió del Qarabag y fichó con el Celtic, el que es su actual equipo. Con el club escocés suma a la fecha 22 partidos jugados, 14 goles y 6 asistencias, números que llaman la atención a sus 24 años. Si retrocedemos a lo que consiguió con el Qarabag, realizó allá 9 goles y 6 asistencias, cifras que tampoco son menores.

Recientemente, en el encuentro contra St. Mirren por la jornada 14 de la Premier League de Escocia, Durán anotó en el triunfo 4-1 ante ese rival tras lo que fue la fecha FIFA de noviembre, que es la que cerró como tal el 2026 de Colombia. El samario dijo presente en ambos compromisos contra Chile, pero no consiguió anotar en ninguno de los dos.

🚨 Camilo Durán doubled lead. 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic 2-0 St Mirren https://t.co/KV11UxVDqY — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 21, 2026

De igual forma, en la pasada fecha FIFA estuvo y en esos tres encuentros contra México, Paraguay y Perú no logró anotar, con la salvedad que ante los mexicanos estuvo todo el encuentro en el banquillo. El tema es que repite un patrón tras estar con el elenco nacional y volver a su club, algo que causa cierta curiosidad de ambas realidades que vive.

¿Más adaptación a la Selección Colombia?

Luego de esa fecha FIFA de septiembre-octubre, Camilo Durán anotó gol en la visita del Celtic al Motherwell por la jornada 8 de la Premier League de Escocia. Solo cuatro días después de terminar la concentración con el elenco nacional festejó, algo que paso precisamente contra St. Mirren en la más reciente jornada del certamen.

El 18 de noviembre sumó 19 minutos contra Chile en Santiago y tres días después convierte con su club. Eso confirma su buen presente a nivel de clubes, aunque deja algunas tuercas sueltas para ajustar en el ámbito de la ‘tricolor’. No se puede dejar de mencionar que solo lleva cuatro partidos con la selección absoluta, que es un dato no menor.

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Ahora bien, tampoco es que tenga muchos minutos dentro de la cancha con el combinado nacional, pues solo lleva 110 desde que Lorenzo decidió citarlo. A eso se suma que el técnico argentino sigue en la tarea de encontrar una nueva forma de jugar tras salidas de referentes como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, entre otros.

¿Merece más minutos por lo que hace en Celtic? Tal vez puede ser que sí, aunque Néstor también tiene claro que Luis Suárez es su arma principal. Resta esperar que llegue el 2027 y que continúe con ese nivel en su club, que es lo que le va a abrir un espacio en la selección. Luego, ganarse más la confianza del técnico para así poder tener más actividad dentro del terreno de juego, que en últimas es donde puede llegar a consolidarse.

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