El mexicano convirtió su cobro en la tanda, mientras que Francisco Moura protagonizó una jugada que generó sospechas en Portugal

Santiago Gimenez salvó al Porto. | Captura y Reuters

El delantero mexicano Santiago Gimenez fue uno de los protagonistas de la clasificación del Porto a los octavos de final de la Copa de Portugal, luego de convertir su disparo en la tanda de penales frente al USC Paredes. Los Dragones necesitaron llegar hasta la definición desde los once pasos para superar por 3-1 a un rival de la tercera división, después de igualar 1-1 durante los 120 minutos.

Sin embargo, el encuentro disputado en el Estadio do Dragao quedó marcado por un autogol de Francisco Moura, quien envió el balón a su propia portería cuando no tenía un rival cerca. La acción provocó cuestionamientos entre los aficionados y generó sospechas en redes sociales por la forma en que ocurrió, aunque no existe evidencia que permita asegurar que se trató de una jugada intencional.

El Porto parecía tener controlado el compromiso después de que Seko Fofana abrió el marcador al minuto 41. Santiago Gimenez ingresó para disputar la segunda mitad en sustitución de André Silva, pero el conjunto dirigido por Francesco Farioli no pudo mantener la ventaja. El partido cambió al minuto 57, cuando una equivocación defensiva permitió que el Paredes consiguiera el empate.

El autogol de Francisco Moura que despertó sospechas y terminó entre lágrimas

La jugada ocurrió después de que Cláudio Ramos rechazó un disparo de Erik Santana. El balón quedó dentro del área y Francisco Moura tuvo la oportunidad de despejarlo sin presión directa de un adversario. Sin embargo, el defensor portugués golpeó la pelota hacia su propia portería y estableció el 1-1, en una acción que sorprendió a los futbolistas y a los espectadores.

La reacción del jugador aumentó la atención sobre lo ocurrido. Moura se llevó las manos a la cabeza, rompió en llanto y solicitó abandonar el encuentro. Sus compañeros se acercaron para consolarlo, al igual que algunos futbolistas del Paredes. Los aficionados también le brindaron muestras de apoyo y el entrenador Francesco Farioli decidió mantenerlo algunos minutos más sobre el terreno de juego, hasta que Jan Bednarek ingresó en su lugar al minuto 70.

Las imágenes del autogol circularon en redes sociales y provocaron comentarios que cuestionaron si la equivocación había sido deliberada. No obstante, las sospechas de algunos aficionados no constituyen pruebas de manipulación o amaño. Después del compromiso, Farioli respaldó públicamente a Moura y recordó que los errores forman parte del fútbol, además de agradecer el comportamiento de los jugadores de ambos equipos y el apoyo de la afición.

Santiago Gimenez convierte su penal y Cláudio Ramos salva al Porto de la eliminación

El empate se mantuvo durante el resto del tiempo reglamentario y la prórroga, por lo que el boleto a la siguiente ronda tuvo que definirse desde los once pasos. Santiago Gimenez fue el encargado de abrir la tanda para el Porto y convirtió su disparo, con lo que contribuyó a la clasificación del conjunto portugués. El mexicano no consiguió anotar durante los minutos de juego, pero respondió en la definición.

La figura de la tanda fue Cláudio Ramos, quien detuvo tres cobros del Paredes. Por el Porto también anotaron Jan Bednarek y Victor Froholdt, mientras que Oskar Pietuszewski falló su intento. De esta manera, el conjunto local ganó por 3-1 en los penales y evitó una eliminación frente a un adversario de menor categoría, en una noche que pasó del control inicial a la incertidumbre.

Con esta victoria, el Porto consiguió su boleto a los octavos de final de la Copa de Portugal, instancia en la que enfrentará al ganador de la eliminatoria entre Uniao de Leiria y Leça. Para Santiago Gimenez, el cobro convertido representó una aportación en un momento de presión, mientras que el club portugués logró continuar en el torneo después de un partido marcado por el error de Francisco Moura.