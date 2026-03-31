Roberto De Zerbi, el elegido para salvar al Tottenham del descenso

El técnico italiano asume con contrato de cinco años y siete partidos para evitar la caída tras 13 juegos sin triunfo en Premier League

El italiano tiene siete partidos para evitar la catástrofe | Reuters

El Tottenham Hotspur anunció este martes la llegada de Roberto De Zerbi como su nuevo entrenador, en una decisión de emergencia para intentar sostener la categoría en la recta final de la temporada 2025/2026 de la Premier League. El italiano firmó un contrato por cinco años y asume el cargo en un contexto crítico, con el equipo ubicado en la decimoséptima posición y apenas un punto por encima de la zona de descenso.

El italiano tendrá únicamente siete partidos para revertir el rumbo y evitar lo que sería uno de los descensos más impactantes en la historia reciente del fútbol inglés. Su estreno será como visitante ante Sunderland el 12 de abril, en el inicio de un calendario que definirá el futuro inmediato del club.

Temporada trágica en el norte de londres

La salida de Igor Tudor marcó el cierre de un ciclo fallido en Londres. El técnico croata dejó el cargo tras registrar un triunfo, un empate y cinco derrotas. Su única victoria se produjo en la vuelta de los octavos de final de la Premier League internacional, con un 3-2 sobre el Atlético de Madrid que no fue suficiente tras el 5-2 en la ida, lo que derivó en la eliminación. En liga, su gestión dejó cinco derrotas y un empate.

El último triunfo del equipo en Premier League se remonta al 28 de diciembre de 2025, cuando vencieron por la mínima al Crystal Palace. Desde entonces, acumulan 13 partidos consecutivos sin ganar en la competición, una racha que los ha arrastrado directamente a la pelea por la permanencia.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



🔗 https://t.co/DtXe0YJSlr pic.twitter.com/64tybrOhmr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026

Con 30 puntos en 31 jornadas, el Tottenham se mantiene en la decimoséptima posición, apenas una unidad por encima del West Ham United, que suma 29 y presiona desde la zona de descenso. La diferencia es mínima y convierte cada jornada restante en un escenario decisivo.

De Zerbi deberá gestionar visitas complicadas ante Sunderland, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa y Chelsea, estos últimos involucrados en la pelea por puestos europeos. En casa, Tottenham recibirá al Brighton & Hove Albion, exequipo del italiano, además de Leeds United y Everton FC.

Urgencia de resultados

El estratega dejó clara la prioridad inmediata del proyecto: “Nuestro objetivo a corto plazo es escalar posiciones en la tabla, y ese será el enfoque total hasta el último partido de la temporada”. El italiano aceptó el reto pese al riesgo deportivo, convencido por la visión institucional y la posibilidad de construir a largo plazo.

También subrayó el peso histórico del club en su decisión: “Estoy encantado de unirme a este fantástico club, uno de los más grandes y prestigiosos del mundo”. Sus palabras llegan en un momento donde el discurso debe traducirse rápidamente en resultados, en un vestidor golpeado por la falta de confianza.

El estilo de Roberto de Zerbi

De Zerbi no es ajeno al contexto de la Premier League. Entre 2022 y 2024 dirigió al Brighton, donde acumuló 89 partidos, incluidos 70 en liga, con un balance de 26 victorias, 19 empates y 25 derrotas.

En la temporada 2022/2023, asumió el cargo en septiembre tras la salida de Graham Potter y llevó al club al sexto lugar, logrando la primera clasificación europea en su historia. A nivel continental, ese Brighton de De Zerbi lideró un grupo con Marsella, Ajax y PAOK, avanzando hasta los octavos de final, donde fue eliminado por la Roma.

Su estilo de juego será ahora puesto a prueba en un contexto límite. Equipos organizados con énfasis en la posesión, la atracción de la presión rival y la progresión por bandas, han sido su sello. Sin embargo, esa misma agresividad ha dejado a sus equipos expuestos en transiciones defensivas, algo que ha castigado a los Spurs toda la temporada y un factor que deberá equilibrar el equipo urgido de resultados inmediatos.

Te puede interesar