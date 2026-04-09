Honduras y un amistoso de primer nivel: enfrentará a la Argentina de Messi

Argentina y un rival fuerte para medirse antes del Mundial.

Argentina vs Honduras jugarán un amistoso previo al Mundial (Turkish Airlines)

El seleccionado de Honduras fue novedad en las últimas horas luego de que se confirmase que será rival del vigente campeón del mundo, Argentina. El partido se jugará en junio próximo, días antes del debut de ‘la scaloneta’ en la Copa del Mundo contra Argelia, por la primera jornada del Grupo J. De esta manera, los hondureños tendrán la gran posibilidad de medirse ante un rival de primera línea pensando en la reinvención.

Para Honduras, el partido representa una oportunidad importante para medirse ante una de las potencias del fútbol mundial. El combinado centroamericano buscará aprovechar el amistoso para evaluar su nivel competitivo y sumar experiencia frente a un rival de máxima jerarquía.

Por su parte, Argentina llegará a este compromiso con el cartel de campeona del mundo, lo que convierte al encuentro en un desafío de alto nivel para los hondureños. El duelo también servirá como parte de la preparación de ambas selecciones en el calendario internacional.

Se espera una gran presencia de aficionados en las gradas, especialmente de la comunidad latina en Texas, que suele responder de gran manera cuando selecciones de este calibre se presentan en Estados Unidos. Todo apunta a que será una auténtica fiesta futbolera.

The world champions are coming to Aggieland.

Argentina 🇦🇷 vs. 🇭🇳 Honduras

June 6 | Kyle Field



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¿A qué hora juegan Argentina vs Honduras?

La Selección de Honduras se enfrentará a la Selección de Argentina en un atractivo partido amistoso internacional que se disputará el 6 de junio en territorio estadounidense. El encuentro está programado para las 7:00 p. m. (hora de Texas), lo que equivale a las 6:00 p. m. en Honduras, y promete captar la atención de miles de aficionados.

Dónde se juega el Argentina vs Honduras

El compromiso se jugará en el imponente Kyle Field, un estadio ubicado en Texas que cuenta con capacidad para más de 102,000 espectadores. Este escenario, habitual para el fútbol americano universitario, será el punto de encuentro para un duelo que reunirá a dos selecciones con realidades distintas pero con gran presencia de público en Estados Unidos.

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