Óscar Mejía, el responsable de dirigir el América vs Cruz Azul en el Estadio Azteca

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 14 del Clausura 2026

Mejía pitará el Clásico Joven en el Azteca | Imago7

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer las designaciones arbitrales para la jornada 14 del Clausura 2026, una fecha que tendrá encuentros clave en la lucha por la clasificación y el liderato del torneo.

Uno de los partidos que concentra mayor atención es el América vs Cruz Azul, que se disputará en el Estadio Azteca. Para este compromiso fue designado como árbitro central Óscar Mejía García, acompañado por Michel Ricardo Espinoza Ávalos y Jair de Jesús Sosa García como asistentes, además de Jesús Rafael López Valle como cuarto árbitro.

En el videoarbitraje, el encuentro contará con Guillermo Pacheco Larios como VAR y Edgar Magdaleno Castrejón como asistente, en un duelo que suele generar polémica por la intensidad con la que se juega y el historial reciente entre ambos equipos.

La elección de Mejía García para este partido responde a su experiencia en encuentros de alta exigencia, en un choque donde América busca mantenerse en la pelea por los puestos de Liguilla, mientras Cruz Azul intenta regresar como uno de los equipos más regulares del campeonato.

La jornada comenzará el viernes 10 de abril con dos partidos. Puebla recibirá a León en el Estadio Cuauhtémoc con Fernando Hernández Gómez como árbitro central, mientras que FC Juárez enfrentará a Tijuana con Jorge Abraham Camacho Peregrina al frente del arbitraje.

Para el sábado 11 de abril, la actividad incluye varios duelos relevantes. Querétaro se medirá ante Necaxa con Marco Antonio Ortíz Nava como silbante, mientras que Tigres UANL recibirá a Guadalajara con Maximiliano Quintero Hernández como central. En otro de los encuentros destacados, Atlas enfrentará a Monterrey con Yonatan Peinado Aguirre como árbitro.

Ese mismo día, Pachuca jugará ante Santos Laguna con Martín Molina Astorga como juez central, en un partido que también tendrá implicaciones en la parte alta de la tabla y en la pelea por puestos de Liguilla.

La jornada cerrará el domingo 12 de abril con dos compromisos. Pumas recibirá a Mazatlán con Katia Itzel García Mendoza como árbitra central, mientras que Toluca enfrentará al Atlético de San Luis con Adonai Escobedo González como silbante y con César Ramos en el VAR, en otro duelo que podría influir en la tabla general del Clausura 2026.

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