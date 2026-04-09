Miguel Ángel Borja se baja de la Selección Colombia

El delantero colombiano, Miguel Ángel Borja, aceptó su realidad con la selección nacional y estará en el Mundial 2026 como un aficionado más.

Miguel Ángel Borja se sincera con Colombia | Vizzor

Cada día falta menos para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Colombia, que no dejo una buena imagen en la doble fecha de amistosos ante Croacia y Francia, poco a poco va puliendo su convocatoria. Mientras hay unos jugadores que siguen con la fe intacta de poder ser mundialista, hay otros que ya se han bajado de la pelea por ser considerados.

Justamente, ese es el caso de Miguel Ángel Borja, quien aunque nunca fue del agrado total del director técnico argentino Néstor Lorenzo, siempre estuvo en el radar por su cuota goleador con River Plate de Argentina. No obstante, ya no estando en el fútbol de alta competencia, el delantero fue bastante realista.

"Hay que ser realistas": Miguel Ángel Borja confiesa por qué no jugará el Mundial 2026 #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/W6f9brlk4y — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 8, 2026

“Hay que ser realistas. Yo creo que a la selección tiene que ir los mejores, los que estén en su mejor momento. Yo no considero que estoy en un buen momento y hay que aceptarlo, uno no puede escarparse de la realidad. Voy a estar con ese deseo que a la selección le vaya bien y ahí estaré, ya lo tengo planeado” afirmó el delantero ‘cafetero’.

Los delanteros de la Selección Colombia

Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré, Jhon Jáder Durán, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández y Dayro Moreno, son los delanteros que Néstor Lorenzo ha tenido en cuenta en el último tiempo para ser parte de la ‘tricolor’. Ahora bien, aunque presente del jugador del Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez, es extraordinario, no ha podido reflejar con la amarilla, azul y roja.

Actualmente, Luis Javier Suárez cuenta con 32 goles y cinco asistencia en lo que va de temporada. Además, vale la pena recordar que no hace mucho anotó cuatro goles en un mismo partido de Colombia ante Venezuela. No obstante, el increíble fallo ante Croacia lo ha dejado en el ojo del huracán.

Jhon Córdoba es otro de los cuales parece que su cupo está fijo para ser mundialista. Con 32 años y militando en el Krasnodar de Rusia, el número nueve de la Selección Colombia tiene un registro de 18 anotaciones y seis pases gol. Números y rendimiento hay, pero confianza con la camiseta de la selección puesta es lo que falta.

Te puede interesar: