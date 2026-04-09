Barcelona vs Espanyol en vivo: horario y dónde ver la jornada 31 de LaLiga 2026

El conjunto blaugrana llega a este encuentro con la misión de sumar tres puntos y seguir alargando la brecha con el Real Madrid

Barcelona vs Espanyol, ¿cuándo es el partido? | Claro Sports

El derbi catalán llega en un momento clave de LaLiga 2026, con un Barcelona líder que no quiere soltar la cima y un Espanyol que busca dar la sorpresa en el Camp Nou. El partido correspondiente a la jornada 31 se jugará este sábado 11 de abril a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, con transmisión por Sky Sports y el minuto a minuto de Claro Sports.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega como el mejor del campeonato con 76 puntos, mostrando solidez en ambas áreas y una ofensiva que ha marcado diferencia en las últimas jornadas. Además, el conjunto blaugrana viene de sumar puntos importantes, tras vencer 1-2 al Atlético de Madrid, por lo que se mantiene mantiene como el principal candidato al título en la recta final del torneo.

Por su parte, el Espanyol se presenta con una realidad distinta, ubicado en la posición 10 con 38 unidades, en una zona media de la tabla. El equipo ha sido competitivo, pero irregular, por lo que este encuentro representa una oportunidad para medir su nivel ante el líder y aspirar a un resultado que cambie su dinámica.

Horario y dónde ver Barcelona vs Espanyol el partido de la jornada 31 de LaLiga 2026?

El partido entre Barcelona y Espanyol se disputará el sábado 11 de abril de 2026 en el Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 31 de LaLiga. El encuentro comenzará a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de Sky Sports, además del minuto a minuto de Claro Sports, donde se dará seguimiento puntual a cada acción.

Alineaciones probables del Barcelona vs Espanyol

El Barcelona de Hansi Flick podría repetir la base que utilizó en la jornada anterior, con un equipo equilibrado en todas sus líneas:

Barcelona: Joan García (P); Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín; Eric García, Pedri, Fermín; Dani Olmo, Lamine Yamal, Rashford.

Por su parte, el Espanyol apostaría por un once similar al que presentó recientemente, buscando orden defensivo y velocidad al frente:

Espanyol: Á. Valles; Llorente, Bellerín, V. Gómez, Bartra; P. Fornals, S. Altimira, Amrabat; Aitor Ruibal, C. Hernández, Antony.

Antecedentes y últimos resultados del Barcelona vs Espanyol en LaLiga

En los enfrentamientos recientes, el Barcelona ha impuesto condiciones sobre el Espanyol, con una clara tendencia a su favor en los últimos años.

Espanyol 0-2 Barcelona | 4 de enero de 2026 | LaLiga 2025-26

| 4 de enero de 2026 | LaLiga 2025-26 Espanyol 0-2 Barcelona | 14 de mayo de 2025 | LaLiga 2024-25

| 14 de mayo de 2025 | LaLiga 2024-25 Barcelona 3-1 Espanyol | 3 de noviembre de 2024 | LaLiga 2024-25

| 3 de noviembre de 2024 | LaLiga 2024-25 Espanyol 2-4 Barcelona | 14 de mayo de 2023 | LaLiga 2022-23

| 14 de mayo de 2023 | LaLiga 2022-23 Barcelona 1-1 Espanyol | 31 de diciembre de 2022 | LaLiga 2022-23

El dominio blaugrana es evidente, con varias victorias consecutivas y mayor contundencia ofensiva en estos duelos.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Barcelona vs Espanyol y cuánto paga?

De acuerdo con los momios de caliente.mx, el Barcelona es amplio favorito para quedarse con la victoria en casa.

Barcelona: -358

-358 Empate: +500

+500 Espanyol: +800

Las cuotas reflejan la diferencia en la tabla y el momento de ambos equipos, con un Barcelona que llega como líder y un Espanyol que buscará dar la sorpresa en uno de los partidos más atractivos de la jornada.

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