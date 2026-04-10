West Ham vs Wolverhampton, en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 32

Siga un duelo clave por la permanencia en el campeonato liguero. El Tottenham mira de reojo lo que suceda en este duelo.

West Ham vs Wolves, en vivo | Claro Sports

Partido clave para abrir la jornada de Premier League. Después de un ligero parón, mientras se le daba continuidad a la FA Cup, se cumplirá una fecha más con asuntos pendientes por salvar la categoría. Esa es la consigna del West Ham, en casa, frente a un Wolverhampton que prácticamente se va despidiendo de la Primera División.

Los capitalinos todavía siguen en zona de descenso. De ganar, dejarían con presión a Nottingham Forest y Tottenham, mientras que el elenco de los Wolves se jugará el último cartucho.

¿A qué hora inicia el West Ham vs Wolves hoy, 10 de abril de 2026?

Este duelo, válido por la fecha 32, tendrá su pitazo inicial a partir de las 20:00 horas en el Olímpico de Londres. Agéndese en su respectivo país para ver el compromiso:

México: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Estados Unidos: 15:00 (ET), 14:00 (CT) y 12:00 (PT).

Alineaciones del West Ham vs Wolves para la jornada 32, al momento

Así forma West Ham: Mads Hermansen; Kyle Walker-Peters, Konstantinos Mavropanos, Axel Disasi, El Hadji Malick Diouf; Tomas Soucek, Mateus Fernandes; Pablo, Jarrod Bowen, Crysencio Summerville y Taty Castellanos. DT: Nuno Espirito Santo.

Así forma Wolverhampton: José Sa; Yerson Mosquera, Santiago Bueno, Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, Jean Bellegarde, André, Joao Gomes, Hugo Bueno; Angel Gomes y Adam Armstrong. DT: Rob Edwards.

¿Dónde ver el West Ham vs Wolves en vivo? Canales de TV y streaming online

Estas son las señales disponibles para ver el compromiso:

México: FOX One.

FOX One. Sudamérica: Disney+.

Disney+. Estados Unidos: USA Network.

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