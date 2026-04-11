Juárez vs Tijuana en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 14

El encuentro está pactado para llevarse a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez este viernes 10 de abril, en punto de las 21:00 horas

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Clausura 2026: horario del partido Juárez vs Tijuana, hoy viernes 10 de abril de 2026

El encuentro está pactado para llevarse a cabo en el Estadio Olímpico Benito Juárez este viernes 10 de abril, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Liga MX: alineaciones del Juárez vs Tijuana para la jornada 14, al momento

Es posible que Gilberto Mora tenga actividad durante algunos minutos con Xolos. Estas son las posibles alineaciones de Juárez vs Tijuana:

Juárez: Sebastián Jurado, Moisés Castillo, Manuel Mayorga, Javier Aquino, José García, Denzell García, Guilherme Castilho, Ramón Rodríguez, Raymundo Fulgencio, Ian Torres, Óscar Estupiñán

Tijuana: José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortiz, Jesús Gómez, Iván Tona, Kevin Castañeda, Ramiro Árciga, José Rivero, Aldahir Pérez, Mourad Daoudi

¿Dónde ver en vivo el Juárez vs Tijuana? Canales de TV y transmisión streaming

Si no te quieres perder un solo detalle del partido entre Juárez y Tijuana, debes seguir la señal de TV Azteca en el Canal 7 y la app de Azteca Deportes.

Antecedentes del Juárez vs Tijuana y últimos resultados en la Liga MX

En los últimos cinco encuentros entre Tijuana y FC Juárez, ambos equipos han protagonizado duelos bastante equilibrados, con un ligero dominio para Tijuana. Aquí están los detalles de los enfrentamientos:

Tijuana 3-1 FC Juárez | 20 de noviembre de 2025

Tijuana 1-1 FC Juárez | 25 de julio de 2025

Tijuana 1-2 FC Juárez | 14 de febrero de 2025

FC Juárez 1-1 Tijuana | 6 de noviembre de 2024

FC Juárez 0-1 Tijuana | 14 de abril de 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

De acuerdo a la casa de apuestas Caliente, los momios del partido entre Juárez vs Tijuana están de la siguiente manera:

FC Juárez: -115

Empate: +265

Club Tijuana: +275

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