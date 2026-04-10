Deportivo Pereira vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Deportivo Pereira y Once Caldas de Manizales por el clásico del eje cafetero.

Deportivo Pereira vs Once Caldas, en vivo | Claro Sports

Jornada de clásicos en el primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Deportivo Pereira recibe en su nueva casa, el Estadio Santiago de las Atalayas, al Once Caldas de Manizales. Dos equipos que viven realidades muy diferentes en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Resultado al momento: Deportivo Pereira – Once Caldas | Jornada 16 Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Horario del partido Deportivo Pereira vs Once Caldas, hoy 10 de abril

El duelo entre equipos del eje cafetero que tendrá como local al equipo de Arturo Reyes, pero en la ciudad en el Estadio Santiago de las Atalayas, dará inicio a partir de las 3:30 de la tarde. En México, el balón rodará desde las 2:30 de la tarde.

Alineaciones del Deportivo Pereira vs Once Caldas para la Fecha 16, al momento

Pereira: Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Richard Rentería, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Juan Urrea; Jhon Largacha, Yúber Quiñones y Manuel Díaz. DT: Arturo Reyes.

Jorge Martínez; Walmer Pacheco, Sebastián Urrea, Richard Rentería, Tobías Bovone; Jorge Bermúdez, Nicolás Rengifo, Juan Urrea; Jhon Largacha, Yúber Quiñones y Manuel Díaz. Once Caldas: Joan Parra; Juan David Cuesta, Juan Felipe Castaño, Jorge Cardona, Juan Pablo Patiño; Jaime Alvarado, Jader Quiñónes, Luis Sánchez; Felipe Gómez, Jefry Zapata y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.

¿Quién transmite en vivo el Deportivo Pereira vs Once Caldas y dónde mirar en TV y streaming?

El partido que se llevará a cabo en el Yopal podrá sintonizarse por la pantalla Win Sports TV y Win + Fútbol. Así mismo, la plataforma de Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Deportivo Pereira vs Once Caldas, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

05.09.2025 | Once Caldas 1-0 Pereira.

03.08.2025 | Deportivo Pereira 2-1 Once Caldas.

22.03.2025 | Deportivo Pereira 1-1 Once Caldas.

19.02.2025 | Once Caldas 3-1 Pereira.

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