Los jugadores que hicieron historia: las nuevas leyendas del América en el siglo XXI

Nombres como Cuauhtémoc Blanco, Guillermo Ochoa, Chucho Benítez, Pável Pardo, Miguel Layún, Henry Martin, entre otros, alimentaron gran parte del legado azulcrema con títulos, goles y actuaciones que los mantienen en la memoria de la afición

Las Águilas cumplen 110 años de vida. Claro Sports

Las Águilas del América se encuentran de manteles largos tras celebrar 110 años de existencia. El ‘Ave de las Tempestades’ ha hecho de los colores azul y amarillo un estilo de vida y se ha encargado de darle un sinfín de alegrías a sus millones de aficionados en México y alrededor del mundo.

El conjunto de Coapa sustenta su grandeza en lo conseguido por nombres de la talla de Carlos Reinoso, Alfredo Tena, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Cristóbal Ortega, Héctor Miguel Zelada y demás leyendas. Sin embargo, en la ‘era moderna’, diversos jugadores han entendido a la perfección lo que significa representar los colores capitalinos y han engrandecido aún más su nombre a punta de esfuerzo, pundonor, entrega y, sobre todo, campeonatos.

Así como los románticos del fútbol mexicano pudieron ver el esplendor de íconos americanistas durante la época de los torneos largos, la nueva camada de aficionados presume haber visto en acción a grandes figuras que hoy buscan un espacio en el olimpo azulcrema. En Claro Sports te presentamos a quienes consideramos las 15 mejores leyendas de las Águilas del América en la actualidad:

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Cuauhtémoc Blanco

El ‘Ídolo de Tepito’ tuvo el honor de compartir cancha con grandes personalidades americanistas y, por ello, supo transmitir el amor por los colores a las nuevas generaciones. Fue líder y voz de mando en Coapa a finales de los años 90 y principios de los 2000, y el destino lo coronó con la consecución del título del Clausura 2005.

Iván Zamorano

A pesar de llegar al fútbol mexicano como una figura internacional tras su paso por el Inter de Milán y el Real Madrid, el chileno demostró que no venía al torneo solo de vacaciones. Tomó la responsabilidad de la delantera americanista y llevó al América a la conquista del campeonato del Verano 2002, título que los de Coapa no conseguían desde hacía 13 años.

Guillermo Ochoa

A Francisco Guillermo Ochoa Magaña no le intimidó desarrollarse en una de las posiciones más ‘injustas’ del fútbol, dentro del equipo más exigente de la Liga MX. El guardameta mexicano asumió con responsabilidad el reto y el premio a su disposición llegó al momento de suplir a un titán de la talla de Adolfo Ríos.

Sus espectaculares atajadas le permitieron, al América levantar el título del Clausura 2005, mantener al equipo a flote durante una de sus épocas más complicadas, abrirle la puerta de la Selección Mexicana y darle la oportunidad de llegar al fútbol europeo.

Duilio Davino

Como suele ocurrir con los defensas, Duilio Davino no tuvo los reflectores encima. Sin embargo, su seriedad y compromiso le permitieron convertirse en uno de los defensas más confiables del fútbol mexicano, al grado de llegar a vestir la camiseta del conjunto tricolor.

Davino fue líder de la defensa durante 10 años en Coapa y su esfuerzo fue coronado con dos campeonatos locales.

Salvador Cabañas

Su paso por Coapa fue un tanto injusto, ya que no pudo disfrutar de la obtención de un título de relevancia. Aun así, Salvador Cabañas se encargó de darle un sinfín de alegrías a la afición en momentos de necesidad.

El ‘Mariscal’ puso a soñar a los aficionados a nivel nacional e internacional con sus goles. Consiguió dos campeonatos de máximo artillero en la Copa Libertadores y llegó a 98 dianas en la historia del conjunto capitalino.

Christian Benítez

Su estancia fue corta, pero dejó huella. ‘Chucho’ Benítez llegó al club y su rendimiento fue una confirmación de que el América estaba dejando atrás etapas difíciles.

Se coronó tres veces campeón de goleo y cerró su paso por el club con el campeonato del Clausura 2013, uno de los más relevantes en la historia moderna del americanismo.

Claudio López

El atacante llegó al club tras un paso por la Lazio de Italia, el Valencia de España y la selección de Argentina. En poco tiempo, a punta de desbordes y goles, demostró que no venía a retirarse en el club.

Conformó un ataque de miedo junto a Cuauhtémoc Blanco y Kléber Boas y colaboró para llevar el campeonato del Clausura 2005 a las vitrinas de Coapa. Es ídolo y referente de muchos profesionales hoy en día.

Pável Pardo

Se dio a conocer en el Atlas, pero fue en el América donde logró tener proyección a nivel nacional e internacional. Su capacidad para manejar el mediocampo, tanto a la ofensiva como a la defensiva, le dio un lugar en el América durante 10 temporadas en dos etapas distintas.

Sus goles de tiro libre y su huella en el mediocampo lo convirtieron en uno de los jugadores que marcaron una época dentro del conjunto azulcrema. Dos títulos de Liga MX y un boleto a Alemania con el Stuttgart certifican su desempeño.

Edson Álvarez

Surgido de las fuerzas básicas del club, el ‘Machín’ sabe a la perfección lo que significa sufrir y gozar con la elástica del ‘Ave de las Tempestades’. Logró hacerse de un lugar en la defensa y le bastaron tres temporadas para conquistar títulos con el club de sus amores. Uno de ellos, conseguido gracias a dos goles suyos.

Su desempeño le abrió las puertas del fútbol europeo y de la Selección Mexicana.

Paul Aguilar

Si alguien supo lo que significa ser tricampeón con el América antes de la etapa de André Jardine y compañía, ese fue Paul Aguilar. El ‘Cachorón’ llegó con cartel tras su paso por los Tuzos del Pachuca; sin embargo, se forjó como líder en el mediocampo de la mano del América, escuadra con la que conquistó títulos de liga en 2013, 2014 y 2018.

Su nivel también lo llevó a la Selección Mexicana, con la que participó en dos Copas del Mundo.

Miguel Layún

Si hablamos de sufrimiento y redención tras vestir la playera del América, tenemos que hablar de Miguel Layún. Más que llegar como un desconocido a Coapa en 2010, Layún fue severamente juzgado tras un paso sin pena ni gloria por el Veracruz y el Atalanta de Italia.

El mediocampista sufrió y soportó las críticas y, en cambio, entregó al club tres títulos de liga, abriendo con el último de ellos la época del famoso tricampeonato liguero.

Luis Ángel Malagón

Entrando de lleno a la última etapa de bonanza del América, hay nombres de sobra. Luis Ángel Malagón llegó en 2023 al club, pero no lo hizo con los blasones que ameritaba un fichaje en el América. De hecho, arribó con poco rodaje con Monarcas Morelia y con poco que contar en el Necaxa.

A pesar de su novel cartel, el ‘Señor de la Noche no rehuyó a la tarea de destacar en una posición exigente en América, que aún buscaba suplir la salida de un tal Guillermo Ochoa.

Tres torneos después de su arribo, se había ganado el cariño del público tras ayudar a darle forma al histórico tricampeonato de la mano de André Jardine, trabajo que, por cierto, también le dio una larga estadía en la cabaña tricolor.

Henry Martín

Las lesiones lo han maltratado en los últimos años; sin embargo, Henry Martín, desde su llegada al club en 2018, ha demostrado con coraje y goles que merece un lugar en la historia del americanismo, y los datos lo avalan.

Cuatro títulos de liga, un campeonato de goleo y ser el cuarto mejor goleador del América en la historia con 123 tantos, superando a figuras como José Alves, Enrique Borja y Carlos Reinoso, hablan por sí solos. Y si hablamos del liderazgo impuesto en Coapa, el reconocimiento aumenta.

Álvaro Fidalgo

Podría decirse, que el ‘Maguito’ es el último gran extranjero que ha llegado a las filas del América; y lo hizo siendo un completo desconocido para gran parte de la afición.

El español llegó a Coapa con más certezas que dudas, pero con la confianza de alguien con visión como Santiago Solari. Sin duda, adaptarse a México le costó trabajo; sin embargo, su dedicación y esfuerzo fueron reconocidos por la afición.

La labor tuvo recompensa tras hacerse de un lugar inamovible en el mediocampo, donde formó parte del tricampeonato; consiguiendo también ser una voz de respeto, a la par de Martín, Malagón, Valdés y Dos Santos.

Sebastián Cáceres

Una de las posiciones en las que el América suele sufrir a la hora de reforzarse es la defensa. Dicha situación hizo que en 2020 la lupa estuviera puesta en un central llegado desde Uruguay.

Cáceres, con apenas 20 años de edad, también sufrió problemas de adaptación y hasta en varios momentos se habló de una salida del equipo. Sin embargo, logró soportar la presión y se convirtió en líder de la defensa del equipo durante el tricampeonato de la mano de Jardine.

Cumplió con su trabajo y ahora desarrolla su carrera en España.