Liga MX: los mexicanos anotan el 35.76% de los goles y quedan debajo de España y Alemania

Un análisis de las principales ligas del mundo revela cuánto participan los futbolistas nacionales en la producción ofensiva de sus campeonatos

Henry Martín lleva seis goles en el Apertura 2026 | Imago7

La Liga MX registra una participación del 35.76% de futbolistas mexicanos en los goles del Apertura 2026. De acuerdo con el análisis de las tablas de goleadores y nacionalidades, los jugadores nacionales han marcado 103 de las 288 anotaciones contabilizadas en 97 partidos. La cifra refleja que poco más de uno de cada tres tantos del torneo corresponde a un futbolista mexicano.

El estudio tomó como referencia las 20 ligas incluidas en el ranking de fortaleza de Opta, publicado el 27 de julio de 2026. Para cada campeonato se revisó el número de goles atribuidos a futbolistas del país correspondiente y se comparó con el total de anotaciones. México ocupa el octavo lugar entre las 16 ligas analizadas.

Los resultados muestran diferencias entre las principales competencias del mundo. España alcanza el 49.79% de goles nacionales y Alemania registra el 37.79%, ambas por encima de México. En cambio, la Premier League inglesa presenta un 30.51%, la Ligue 1 francesa un 26.75% y la Serie A italiana un 22.09%

¿Qué ligas tienen el mayor porcentaje de goles de futbolistas nacionales?

La siguiente clasificación ordena las competencias de mayor a menor participación goleadora nacional, con corte de investigación al 14 de octubre de 2026. Se incluyen temporadas 2026-27, campeonatos del año calendario 2026 y, en el caso de México, su respectivo torneo en disputa.

Pos. Liga Goles nacionales Goles totales Porcentaje 1 Brasil – Serie A 534 800 66.75% 2 Noruega – Eliteserien 357 560 63.75% 3 República Checa – Chance Liga 122 219 55.71% 4 España – LaLiga 120 241 49.79% 5 Países Bajos – Eredivisie 120 269 44.61% 6 Polonia – Ekstraklasa 101 265 38.11% 7 Alemania – Bundesliga 65 172 37.79% 8 México – Liga MX 103 288 35.76% 9 Inglaterra – Premier League 54 177 30.51% 10 Inglaterra – Championship 93 331 28.10% 11 Francia – Ligue 1 42 157 26.75% 12 Estados Unidos – MLS 337 1,368 24.63% 13 Bélgica – Jupiler Pro League 52 218 23.85% 14 Italia – Serie A 38 172 22.09% 15 Turquía – Süper Lig 37 185 20.00% 16 Portugal – Primeira Liga 36 195 18.46%

Los porcentajes se calculan sobre la totalidad de goles de cada campeonato, incluidos los autogoles en el denominador, mientras que estos últimos no se asignan a un futbolista nacional.

¿Cuánto pesan los goleadores mexicanos en el Apertura 2026?

La participación de los mexicanos representa 103 de las 288 anotaciones del campeonato, mientras que los otros 185 goles corresponden a futbolistas de otras nacionalidades o a tantos en propia puerta. El reparto refleja que la mayor parte de la producción ofensiva registrada en la Liga MX no procede de jugadores identificados como mexicanos en las estadísticas de nacionalidad.

En el plano individual, Henry Martín, delantero del América, suma seis anotaciones, mientras que Gilberto Mora, de Tijuana, y Ricardo Marín, de Chivas, registran cinco goles cada uno. Los tres acumulan 16 tantos, equivalentes al 15.53% de toda la producción nacional. Por encima de ellos se encuentra el venezolano Salomón Rondón, líder de goleo con 12 tantos, seguido por el argentino Julián Carranza, con siete.

El análisis por clubes muestra diferencias en la utilización de futbolistas nacionales como anotadores. Chivas encabeza esta clasificación con 16 goles mexicanos de sus 18 anotaciones totales, seguido por Toluca con diez y América con nueve. Tijuana suma siete. En el extremo contrario aparece FC Juárez, que no registra goles atribuidos a futbolistas mexicanos en el desglose consultado. La diferencia evidencia que la contribución nacional no está distribuida de manera uniforme entre los 18 equipos.

España, Alemania e Inglaterra: ¿qué ocurre en las principales ligas de Europa?

Entre las cinco ligas europeas mejor situadas en el ranking de Opta, LaLiga española presenta la mayor proporción de goles nacionales, con 120 de 241 anotaciones, equivalentes al 49.79%. Esto significa que prácticamente uno de cada dos goles registrados hasta el corte corresponde a futbolistas españoles. La Bundesliga aparece detrás con 65 de 172 tantos marcados por jugadores alemanes, un 37.79%.

La Premier League presenta otra distribución. Los futbolistas ingleses han marcado 54 de los 177 goles del campeonato, un 30.51%, por debajo de la cifra de México. En Francia, los 42 goles nacionales representan el 26.75% y, en Italia, las 38 anotaciones de futbolistas italianos equivalen al 22.09%. Las cinco ligas muestran porcentajes distintos pese a ocupar las primeras posiciones del ranking de fortaleza de Opta.

Fuera de ese grupo, Brasil registra 534 goles brasileños de un total de 800, el 66.75%, mientras que Noruega alcanza el 63.75%. La República Checa presenta el 55.71% y Países Bajos el 44.61%. Estos resultados confirman que una mayor participación goleadora local no es exclusiva de las ligas con mayor puntuación deportiva en Opta.

¿Qué significa el 35.76% de la Liga MX para la Selección Mexicana?

El porcentaje de la Liga MX adquiere relevancia dentro del proyecto de la Selección Mexicana hacia el Mundial 2030. Rafael Márquez asumió la dirección técnica del combinado nacional en septiembre de 2026, después de su participación en el cuerpo técnico de Javier Aguirre. En este escenario, la producción ofensiva de los jugadores mexicanos constituye una de las variables para evaluar las opciones disponibles en el campeonato local.

Los registros de Henry Martín, Gilberto Mora y Ricardo Marín muestran distintas etapas del futbolista mexicano. Martín representa una alternativa con trayectoria en Primera División; Marín aporta presencia como delantero de Chivas; y Mora, quien cumplió 18 años el 14 de octubre, aparece como una opción de menor edad para el proceso hacia 2030. Los goles permiten identificar rendimientos individuales, pero deben complementarse con minutos disputados, titularidades, asistencias, goles sin penalti y calidad de las oportunidades generadas.

La comparación internacional tampoco permite establecer una relación automática entre goles nacionales y rendimiento de selecciones. México supera en este indicador a Inglaterra, Francia e Italia, pero queda por debajo de España y Alemania. Por lo tanto, el 35.76% no demuestra por sí mismo una menor calidad del futbolista mexicano; identifica su participación en las anotaciones y abre la necesidad de revisar cuánto juegan los nacionales en posiciones ofensivas.

La conclusión: México necesita convertir sus goles en más opciones para el Tricolor

El principal resultado de la investigación es que los futbolistas mexicanos producen poco más de un tercio de los goles de la Liga MX, pese a que el torneo constituye una de las principales fuentes de jugadores para la selección. La distancia frente a España, Alemania y otros campeonatos muestra una diferencia cuantitativa que merece seguimiento durante el resto del Apertura 2026.

En clave de selección, el desafío no consiste únicamente en aumentar el porcentaje de goles mexicanos, sino en ampliar la cantidad de futbolistas nacionales que tienen continuidad, oportunidades frente al arco y producción durante varias temporadas. Para el proceso de Rafael Márquez rumbo a 2030, los registros de goleadores como Henry Martín, Ricardo Marín y Gilberto Mora ofrecen referencias, pero la consolidación de nuevas alternativas ofensivas dependerá de su rendimiento sostenido y de su capacidad para trasladarlo al ámbito internacional.