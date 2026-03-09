¿Mundial en riesgo? César Montes, lesionado con el Lokomotiv en Rusia

El central mexicano abandonó el partido ante Akhmat Grozny tras 30 minutos y se someterá a estudios en una semana clave rumbo a la Fecha FIFA de marzo

César Montes encendió las alarmas en la selección mexicana después de abandonar por lesión el partido entre Lokomotiv Moscow y Akhmat Grozny correspondiente a la jornada 20 de la Premier League de Rusia. El central mexicano inició como titular, pero tuvo que dejar el terreno de juego antes de completar la primera media hora, en un momento delicado del calendario internacional rumbo a la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de marzo.

Montes formó parte del once inicial del Lokomotiv en un encuentro que comenzó complicado para el equipo moscovita. El conjunto capitalino se encontraba abajo 2-0 en el marcador cuando el defensor mexicano solicitó su sustitución tras sentir una molestia muscular, una situación que obligó al cuerpo técnico a modificar su planteamiento defensivo en pleno primer tiempo.

El entrenador del Lokomotiv, Mikhail Galaktionov, ofreció un primer diagnóstico tras el encuentro y trató de bajar la tensión alrededor de la lesión del zaguero mexicano. En declaraciones para Match TV después del empate 2-2, el técnico explicó que, en la evaluación inicial del cuerpo médico, no se detectaron señales de una lesión grave.

“A primera vista, no parece haber nada grave”, señaló Galaktionov tras el partido. No obstante, Montes será sometido a estudios médicos en los próximos días para determinar con precisión el alcance de la molestia muscular y definir su disponibilidad para los compromisos internacionales.

El momento de la lesión llega en una semana clave para el entorno de la Selección Mexicana. Javier Aguirre deberá anunciar en los próximos días la lista de convocados para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, programados dentro de la Fecha FIFA de marzo como parte de la preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

La lista de lesionados en el Tricolor

En caso de confirmarse una lesión más grave de lo que se prevé, Montes podría sumarse a una lista creciente de futbolistas mexicanos que han enfrentado problemas físicos en los últimos meses. Edson Álvarez y Santiago Giménez encabezan ese grupo tras someterse a cirugía por lesiones en el tobillo, mientras que Luis Chávez y Rodrigo Huescas han estado fuera de actividad por una rotura del ligamento cruzado anterior.

El panorama médico del Tri también incluye a Gilberto Mora, quien no juega desde el 17 de enero por un cuadro de pubalgia, así como a César Huerta, intervenido recientemente por una lesión en la pelvis. En contraste, la Selección Mexicana recibió una noticia positiva este fin de semana con el regreso de Alexis Vega, quien volvió a la actividad con Toluca después de tres meses de recuperación tras una limpieza articular en la rodilla.

