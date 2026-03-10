¿Se abre una oportunidad? Andrés Gudiño levanta la mano para ir a la selección mexicana

El guardameta de Cruz Azul está teniendo un destacado rendimiento en el Clausura 2026 de la Liga MX

Faltan poco más de 90 días para que inicie la Copa del Mundo de 2026 y la portería de la selección mexicana continúa siendo tema de debate. Guillermo Ochoa, Raúl ‘Tala’ Rangel, Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo compiten por el puesto titular; sin embargo, Andrés Gudiño, arquero de Cruz Azul, comienza a levantar la mano para ser considerado.

El guardameta de La Máquina asumió la titularidad tras la lesión de Kevin Mier, quien continúa recuperándose de una fractura. En este Clausura 2026 es una pieza clave del esquema de Nicolás Larcamón, pues suma cuatro porterías imbatidas en los diez partidos que ha disputado.

Sus sólidas intervenciones bajo los tres palos han sido determinantes para que el conjunto celeste se mantenga en la cima de la tabla general con 25 puntos. Este rendimiento podría llamar la atención de Javier Aguirre y su cuerpo técnico, sobre todo ante las dudas que han surgido en semanas recientes sobre quién debe ser el arquero titular del combinado nacional.

Luis Ángel Malagón

El portero del América, Luis Ángel Malagón, ha tenido un desempeño irregular en los últimos meses. A pesar de ser convocado con frecuencia a la selección mexicana, no ha tenido actividad en los compromisos recientes del Tricolor.

Por si fuera poco, el arquero originario de Zamora, Michoacán, también ha perdido protagonismo en el América, ya que André Jardine decidió generar competencia interna con Rodolfo Cota. Esta situación podría impactar en lo anímico del guardameta, quien, de no recuperar su nivel, podría asistir al Mundial, pero como suplente.

Tala Rangel

El guardameta de Chivas, Raúl ‘Tala’ Rangel, parece llevar ventaja en la carrera por la titularidad rumbo al Mundial, ya que logró ganarse la confianza de Javier Aguirre en sus últimas convocatorias. El futbolista del Rebaño Sagrado es un elemento fundamental para que el equipo tapatío se mantenga en la pelea por los primeros lugares del Clausura 2026.

No obstante, en su más reciente encuentro, el Clásico Tapatío frente al Atlas en el Estadio Jalisco, cometió un error que terminó en gol para los Zorros. Al intentar salir jugando, cedió el balón a su compañero Fernando ‘Oso’ González, quien no advirtió la presión de un rival que recuperó el esférico y marcó desde larga distancia, dejando en evidencia al canterano rojiblanco.

Carlos Acevedo

El portero de Santos Laguna, Carlos Acevedo, continúa siendo considerado por la selección mexicana, aunque su presente deportivo no es el mejor con los Guerreros. En lo que va del torneo ha recibido 26 goles, cifra que coloca a Santos como el equipo más goleado del certamen. Esta situación complica las aspiraciones del arquero lagunero de consolidarse como titular, por lo que cada vez parece más lejana la posibilidad de verlo bajo los tres palos en el Mundial de 2026.

Memo Ochoa

Guillermo Ochoa sigue siendo el nombre central en esta discusión, principalmente por sus memorables actuaciones en Copas del Mundo anteriores. Sin embargo, desde que terminó el Mundial de Qatar 2022 no ha tenido una participación constante con la selección mexicana y ha militado en clubes europeos de menor exigencia. Incluso pasó un periodo sin equipo, situación que Javier Aguirre señaló como una de las principales razones para no convocarlo.

Otro argumento de quienes piden su regreso es la posibilidad de que dispute su sexta Copa del Mundo, algo histórico para el fútbol mexicano. No obstante, también existe el debate sobre si el equipo nacional puede asumir ese riesgo deportivo.

Ante este panorama, las actuaciones de Andrés Gudiño podrían incrementar las dudas de Javier Aguirre al momento de elegir a su portero para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El arquero de Cruz Azul demuestra tener argumentos suficientes para entrar en la conversación, lo que haría que la decisión final del estratega nacional no sea sencilla.

