El pedido de Hernán Darío Herrera a la Dimayor tras el terremoto: “No quiero dirigir”

Frente al devastador panorama del Eje Cafetero, un día después del movimiento telúrico, el DT de Once Caldas no ocultó su tristeza.

Hernán Darío Herrera, DT de Once Caldas | Vizzor

Hay dolor en el país. Un grave terremoto ha azotado el occidente del país, dejando entre las ruinas varias zonas de Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca. Todo es incierto, mientras que las autoridades lideran operaciones de rescate para dar con las personas atrapadas en los edificios colapsados.

Lógicamente el fútbol tenía que parar. La Dimayor determinó que todos los juegos de esta semana quedaban aplazados hasta nuevo aviso. En algunas ciudades no hay tiempo para hablar de fútbol por un tiempo indefinido. Así es la postura de varios clubes en las regiones afectadas.

Hernán Darío Herrera, técnico de Once Caldas, ventiló las dificultades de salud mental por las que han pasado los futbolistas. Ninguno de ellos ha tocado suelo caldense, pues vienen de empatar ante Jaguares (1-1) el pasado domingo en Montería. Por ahora, quedaron retenidos en Bogotá por el cierre de vuelos hasta el próximo miércoles. La posición de Herrera es clara: Once Caldas no va a jugar.

“No quiero jugar. Hasta que el grupo esté bien, no voy a jugar. Si me tengo que ir de Once Caldas, me voy, pero viendo tanta gente sufrir en Manizales, Cali, Chocó y Pereira (la rivalidad con Manizales no la quiero ver), tenemos que estar todos unidos”, indicó de entrada en Medio Tiempo por Win Sports.

“Yo escuché a la gente llorando en Manizales. Les dieron comida y estadía por una noche, ¿pero mañana? Es el dolor más grande para la gente y todos tenemos que ser Colombia. Todos nos tenemos que ayudar, pedir colaboración, porque no podemos dejar a la gente tirada. No hemos visto nada”, complementó el estratega de los albos.

“¿Me van a decir que juegue? Yo cómo voy a ir a jugar a Valledupar. Manejo un grupo. Ellos no están. Tengo 22 jugadores y ninguno está ni anímicamente ni psicológicamente para jugar. Gracias a Dios mi señora está bien, mi perro está bien, pero tengo amigos que no tienen dónde vivir. Tenemos dos compañeros que se les cayó la casa. Tengo que ayudarles a hacerles una casa”, aseveró.

El ‘Arriero’ declaró que hay mucha gente necesitada y no alcanzan los ingresos. Para él, todo el país debe hacerse cargo de lo ocurrido en todos los sectores afectados. Por lo pronto, Herrera pide que todas las energías se centren en apoyar a los damnificados.

El calendario del FPC está en “veremos”. Hay estadios y ciudades que no generan afectaciones, pero el fútbol va a tener que esperar en el Eje Cafetero y Valle del Cauca. En el papel, la escuadra caldense tenía que jugar este domingo 16 de agosto frente a Alianza, en Palogrande, por la quinta fecha del campeonato. Lo más sensato es que dicho compromiso tendrá que ser aplazado.

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