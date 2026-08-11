Polonia declara que el Mundial Femenil sub 20 sigue en marcha, pese a la guerra civil de la FIFA

La PZPN mantiene los preparativos del Mundial Femenil sub 20, en medio del boicot que declaró la UEFA por el intento de privatizar la Copa del Mundo

Mundial Femenil sub 20 sigue en pie, pese a problemas con Infantino | Reuters

La PZPN (Federación Polaca de Fútbol) anunció este martes 11 de agosto que siguen en marcha los planes para el próximo Mundial Femenil sub 20, que Polonia albergará en septiembre. La declaración surge en medio de la crisis que atraviesa la FIFA por la división existente entre sus federaciones miembro a raíz de las últimas decisiones de su presidente, Gianni Infantino.

El Mundial Femenil sub 20 será el primer torneo oficial de la FIFA desde que las 55 federaciones miembro de la UEFA votaron a favor de boicotear abiertamente cualquier evento internacional como medida de presión para desechar el proyecto de crear FIFA Forward Enterprise. La propuesta de Gianni Infantino contemplaba vender una quinta parte de la Copa del Mundo y del Mundial de Clubes a un fondo de inversión privado, con la promesa de obtener hasta 4 mil 200 millones de dólares mediante la explotación comercial, los derechos de transmisión y otros negocios a través de la nueva filial.

Pese a que el proyecto fue descartado por la propia FIFA tras la división que generó en el mundo del fútbol, la posición de Gianni Infantino ha quedado bajo escrutinio de un sector de las federaciones que conforman el organismo, especialmente por las críticas ante la ausencia de una consulta previa antes de plantear la posibilidad de ceder una quinta parte de las acciones a capital privado.

“Los preparativos para la Copa Mundial Femenil sub 20 de la FIFA avanzan según lo previsto y han entrado en su fase final”, señala un comunicado de prensa compartido por Reuters. “La Federación Polaca de Fútbol (PZPN) no ha recibido ninguna información sobre la posible retirada de ningún equipo participante del torneo. Confiamos en que la situación actual se resolverá rápidamente”.

El Mundial Femenil sub 20 se disputará del 5 al 27 de septiembre de este año con la participación de 24 equipos, incluida la selección mexicana, que formará parte del Grupo A junto a Argentina, Benín y la anfitriona Polonia.

“Para muchos de estos jóvenes jugadores, este torneo representa un hito importante en sus carreras deportivas, y seguimos totalmente centrados en ofrecer un evento a la altura de su talento y compromiso”, indica otro extracto del comunicado.

La Concacaf, la UEFA y la AFC publicaron una carta abierta a principios de esta semana para dejar en claro que el fútbol “no es una posesión”. Aunque el texto no menciona directamente a Gianni Infantino, las tres organizaciones calificaron el proyecto FIFA Forward Enterprise como un “error de juicio”, debido a la rapidez con la que fue presentado, además de denunciar la ausencia de una consulta significativa entre las federaciones que integran el organismo.

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