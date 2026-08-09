Mikey Varas lanza mensaje tras la salida de Chucky Lozano: “No afecta al grupo”

El técnico expresó su satisfacción por la resolución alcanzada entre el club y el futbolista mexicano tras su ruptura a inicio de año

Mikey Varas, entrenador de San Diego FC, habló sobre la salida de Hirving ‘Chucky’ Lozano antes del partido frente a Tijuana por la Leagues Cup. El técnico aseguró que el movimiento no modifica la preparación del equipo y que el grupo mantiene el plan con el que ha trabajado durante la temporada.

Varas señaló que está conforme con la resolución alcanzada entre el club y el futbolista, además de expresar su deseo de que Lozano pueda continuar su carrera en otro escenario. “Estoy feliz de que haya una resolución para el club y para Hirving. Siempre dije que quiero que él pueda seguir su carrera”, declaró el entrenador durante la conferencia de prensa.

El técnico también fue directo al explicar el impacto de la salida del mexicano en el vestidor. “No afecta al grupo para nada porque hemos hecho toda esta temporada con nuestro plan y estamos listos”, afirmó.

Varas dejó claro que la prioridad inmediata es el partido ante Tijuana, encuentro que representa un nuevo capítulo dentro de la cercanía entre ambas ciudades y que se disputará en el marco de la Leagues Cup. “Lo más importante ahora es enfocarnos en este partido, salir a ganar enfrente de nuestra gente”, agregó.

El entrenador también habló sobre lo que espera del duelo ante Xolos. Considera que será un partido con exigencia por el momento que atraviesa el conjunto mexicano y por el conocimiento que existe entre ambas instituciones.

“Es un rival difícil, es un equipo que anda bien en su liga. Obviamente también hay rivalidad regional entre nosotros y nos conocemos bastante bien”, señaló.

Varas anticipó que ambos equipos buscarán los puntos desde el inicio. “Cada equipo va a salir para ganar el partido. Estamos en un torneo y queremos acumular puntos, entonces vamos a ir con todo para ganar”, explicó.

El técnico también destacó el papel de la afición de San Diego y la responsabilidad que representa jugar como local. “Cada vez que jugamos frente a nuestra comunidad y nuestra hinchada es un privilegio de la vida y una responsabilidad muy grande”, comentó.

San Diego FC llegará al compromiso con la intención de sumar en la Leagues Cup y mantener el enfoque deportivo después de la salida de Lozano. Para Varas, el grupo ya está adaptado al plan de trabajo y el siguiente objetivo pasa por responder ante Tijuana.

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