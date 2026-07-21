El camino de México al Mundial 2030: así serán las eliminatorias de Concacaf para el Tricolor

El Tricolor inicia el camino hacia una nueva Copa del Mundo tras su participación como anfitrión en 2026

México ya tiene nuevo objetivo: buscar el boleto a la Copa de 2030. Imago 7

La selección mexicana ya conoce el camino que deberá recorrer en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2030. Después de ser anfitrión de la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, el Tricolor buscará asegurar nuevamente su presencia en la máxima competencia internacional a través del proceso clasificatorio de la región.

El formato de las eliminatorias de Concacaf definirá los boletos disponibles para el Mundial 2030, con México como una de las selecciones que buscará mantenerse como protagonista de la zona. El equipo nacional tendrá que superar una nueva ruta competitiva ante rivales de la región para conseguir su clasificación al torneo que se disputará en España, Portugal y Marruecos. LEE LA NOTA COMPLETA

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