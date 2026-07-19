Joan Laporta respalda Rafa Márquez para dirigir a la selección mexicana

El presidente del Barcelona habló sobre el duelo entre Argentina y España, además de expresar su respaldo a Rafa Márquez como técnico de México

Joan Laporta habló en exclusiva para Claro Sports sobre la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un encuentro que reunirá a Lionel Messi y Lamine Yamal en la disputa por el título. El dirigente señaló que el partido presenta dos propuestas de juego y futbolistas con capacidad para definir el resultado.

El presidente del Barcelona consideró que el duelo representa uno de los enfrentamientos que mayor atención puede generar a nivel de selecciones. También explicó que las diferencias entre los estilos de ambos equipos formarán parte del desarrollo del encuentro.

“Es de los mejores partidos que se pueden jugar, por no decir el mejor. Son dos estilos distintos, pero con jugadores de gran talento”, expresó al referirse al choque entre la selección argentina y el conjunto español.

Uno de los puntos que mencionó fue la presencia de Messi y Lamine Yamal. Laporta planteó la final como un duelo entre los equipos que acompañan a ambos jugadores, sin reducir el partido a una competencia individual. “¿Quién va a ganar? Messi y sus compañeros o Lamine Yamal y sus compañeros”, comentó. Sus palabras colocaron a los dos futbolistas como referentes de sus respectivas selecciones antes del partido que definirá al campeón del Mundial.

Laporta también aprovechó la conversación para referirse a Rafa Márquez, quien asumió la dirección técnica de la selección de México. El directivo envió un mensaje al exdefensa y expresó su respaldo al proceso que encabezará.

“Ya que son de México, estoy contentísimo de que Rafa Márquez sea el seleccionador. Un saludo a Rafa y seguro que irá muy bien”, declaró durante la entrevista.

Laporta recordó el desempeño de México durante el Mundial 2026 y señaló que el equipo cuenta con elementos para mantener un proceso rumbo a sus próximas competencias. Para el dirigente, la continuidad será uno de los factores del trabajo que realizará Márquez.

“Este Mundial ya lo han hecho muy bien. Hay grandes jugadores y hay que persistir”, agregó. La declaración reconoció el recorrido de la selección mexicana en el torneo y planteó la necesidad de sostener el proyecto después de la Copa del Mundo.

Rafa Márquez iniciará una etapa al frente del representativo nacional después de su paso por el fútbol europeo como jugador y entrenador. El mensaje de Laporta se produjo antes de la final entre España y Argentina, partido que cerrará el Mundial 2026 y que tendrá a Messi y Lamine Yamal como dos de sus protagonistas.

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