Premundial sub 20 en Puebla: ¿En qué estadio serán gratis las entradas y por qué en el otro no?

El Campeonato sub 20 de la Concacaf tendrá dos esquemas de acceso en Puebla: el Estadio Universitario BUAP será gratuito con boleto digital, mientras que el Cuauhtémoc cobrará entrada

Puebla albergará el Campeonato sub 20 de la Concacaf 2026 | Imago7

El Campeonato sub 20 de la Concacaf 2026 se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en el Estadio Cuauhtémoc y el Estadio Universitario BUAP de Puebla. Sin embargo, los aficionados encontrarán una diferencia importante entre los dos estadios de la ciudad: uno permitirá el ingreso sin costo y el otro venderá boletos para todos sus partidos.

La decisión responde a la distribución del calendario del torneo. El Estadio Cuauhtémoc concentrará los encuentros de la selección mexicana durante la fase de grupos, además de los cuatro partidos de cuartos de final, mientras que el Estadio Universitario BUAP recibirá partidos de otras selecciones participantes.

¿Cuáles son las políticas para las entradas del Premundial sub 20 en Puebla?

El torneo contará con dos políticas de acceso distintas dependiendo de la sede. En el Estadio Cuauhtémoc, el ingreso será mediante boleto de pago. Durante la fase de grupos las entradas tendrán un costo de 173 pesos, mientras que para los cuartos de final el precio aumentará a 230 pesos. Además, únicamente estará habilitada la zona de Platea Oriente para los aficionados.

Por su parte, el Estadio Universitario BUAP ofrecerá acceso gratuito a todos los encuentros programados en ese inmueble. Sin embargo, los asistentes deberán contar obligatoriamente con un boleto digital previamente descargado y solo estará disponible la zona de Preferente.

La organización no ha explicado oficialmente por qué existe esta diferencia, aunque el calendario permite entender la decisión: el Cuauhtémoc será la sede de la selección mexicana y de la ronda de cuartos de final, encuentros con una mayor demanda de aficionados.

¿En qué estadio serán gratis las entradas y cómo será el acceso? Paso a paso

El acceso gratuito estará disponible únicamente en el Estadio Universitario BUAP. Para ingresar será necesario seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma oficial Boletomóvil. Seleccionar el partido al que se desea asistir. Descargar el boleto digital sin costo. Presentar el boleto en formato digital al ingresar al estadio.

Aunque no habrá costo por la entrada, los organizadores aclararon que no se permitirá el acceso sin boleto digital, por lo que no bastará con llegar al inmueble el día del partido. Además, la zona habilitada no cuenta con techo, por lo que se recomienda acudir con impermeable en caso de lluvia.

¿Qué estadio sí venderá boletos, cuánto costarán y cómo aumentarán para la segunda fase?

El Estadio Cuauhtémoc será la única sede poblana donde los aficionados deberán comprar boletos. Los precios oficiales son:

Fase de grupos: 173 pesos.

Cuartos de final: 230 pesos.

Esto representa un incremento de 57 pesos al iniciar la fase de eliminación directa, instancia en la que se definirán los cuatro clasificados de la Concacaf para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027. En todos los partidos únicamente estará disponible la zona de Platea Oriente.

¿Qué equipos juegan el Premundial Sub-20 en Puebla, fechas, formato y a qué torneos clasifican?

Puebla albergará encuentros en dos estadios. En el Estadio Cuauhtémoc jugará la selección mexicana, que integra el Grupo B junto a Costa Rica, Guatemala y Antigua y Barbuda. El calendario del Tricolor es el siguiente:

25 de julio: México vs Antigua y Barbuda.

28 de julio: México vs Costa Rica.

30 de julio: México vs Guatemala.

El Estadio Universitario BUAP recibirá partidos de los otros dos sectores. Estados Unidos, Cuba, El Salvador y Haití en el Grupo A. Honduras, Panamá, Jamaica y Canadá en el Grupo b.

El Campeonato Sub-20 de la Concacaf se disputará del 24 de julio al 9 de agosto. Los mejores equipos avanzarán a la fase de eliminación directa, que comenzará con los cuartos de final. El torneo otorgará cuatro boletos para la Copa Mundial sub 20 de la FIFA 2027 y una plaza para el torneo de fútbol varonil de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

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