¿Hay mucha presión sobre Gilberto Mora? Rafaela Pimenta pide frenar las exigencias

La representante explicó que el juvenil está preparado futbolísticamente para Europa, aunque su madurez personal definirá el momento

Mora durante el Mundial 2026 con la selección mexicana | Imago7

Gilberto Mora terminó el Mundial 2026 como uno de los nombres centrales en la conversación sobre el futuro de la selección mexicana, pero su representante, Rafaela Pimenta, marcó un límite ante las expectativas colocadas sobre el futbolista de Xolos. La agente pidió separar su rendimiento inmediato de la responsabilidad de conducir por sí solo el siguiente ciclo del Tricolor.

En entrevista con TUDN, Pimenta reconoció la madurez mostrada por Mora en escenarios como el Estadio Ciudad de México, aunque rechazó que el peso deportivo de la selección deba trasladarse a un jugador de 17 años. Para la representante, su actuación mundialista no elimina el proceso de formación que todavía debe recorrer.

“Cuando está en la cancha no hablamos de un chico”, expresó Pimenta al evaluar la respuesta del mediocampista dentro del terreno de juego. La agente señaló que su calidad le permite competir con futbolistas de mayor recorrido, pero recordó que la experiencia solo se adquiere con partidos, decisiones y errores acumulados durante su carrera.

La representante también frenó la narrativa que coloca al jugador como responsable del futuro inmediato del combinado nacional. “México está en sus hombros, no me parece bien”, sostuvo. Su postura no parte de una negativa de Mora a asumir responsabilidades, sino de la necesidad de permitirle avanzar por etapas sin convertir cada actuación en un examen sobre el destino del Tri.

La dimensión de las expectativas se explica por la participación que tuvo Mora en la Copa del Mundo celebrada en México, Estados Unidos y Canadá. El futbolista se convirtió en el mexicano más joven en acudir a un Mundial y en el sexto jugador de menor edad en debutar en la historia del torneo, con 17 años y 240 días.

Mora participó en cuatro de los cinco partidos disputados por México y tuvo actividad como titular durante la fase de eliminación directa. Ante Ecuador se convirtió en el segundo futbolista más joven en iniciar un encuentro de fase final mundialista, únicamente detrás de Pelé, un registro que amplificó la atención alrededor de su carrera.

La otra pregunta abordada por Pimenta fue el posible traslado del mexicano al fútbol europeo. La agente aseguró que Mora “está listo para todo” desde el punto de vista futbolístico, pues considera que su capacidad para interpretar el juego le permitiría competir sin que la cancha sea el principal problema de adaptación.

Sin embargo, Pimenta explicó que la decisión no dependerá únicamente del talento o de la aparición de una oferta. Cambiar de país implica adaptarse a un nuevo idioma, domicilio, entorno y dinámica cotidiana, por lo que el momento del traspaso deberá definirse cuando el jugador también esté preparado fuera del terreno de juego.

La postura de la representante divide el análisis en dos planos: Mora puede contar con condiciones deportivas para competir en el extranjero, pero eso no significa que su salida de México deba acelerarse. Pimenta no mencionó un club, una liga, una cantidad económica o una fecha para concretar el movimiento, por lo que no existe un traspaso confirmado.

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