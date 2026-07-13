La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo, a qué hora es y dónde ver la revelación del séptimo habitante?

La Casa de los Famosos México 2026 abrirá se estrenará el domingo 26 de julio y la producción revelará a los integrantes durante las semanas previas

¿Quién es el nuevo integrante de la Casa de los Famosos? | X: @LaCasaFamososMx

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México comienza a revelar sus primeras piezas y, con seis habitantes ya confirmados, la expectativa crece entre los seguidores del reality. La incógnita ahora está puesta en el séptimo integrante, cuyo nombre permanece bajo reserva, mientras los fanáticos hacen sus propias apuestas sobre quién será el famoso que buscará conquistar el premio de 4 millones de pesos.

Las pistas compartidas por la producción desataron todo tipo de teorías en redes sociales. Elementos como un cactus, un desierto, un escenario, un micrófono naranja, una gabardina roja, una gorra verde, instrumentos musicales, un vestuario con plumas y guantes negros llevaron a los seguidores a poner la mira en Yuri y Yahir. Aunque ambos cantantes aparecen entre los favoritos, gran parte de las especulaciones apuntan hacia Yahir, un nombre que ya figuraba entre los rumores de posibles participantes desde semanas atrás.

¿Cuándo y a qué hora hace Galilea Montijo la revelación del séptimo habitante de La Casa de los Famosos México?

De acuerdo con las redes oficiales de La Casa de los Famosos México, el nombre del séptimo habitante de la nueva temporada será revelado este lunes 13 de julio a las 20:28 horas. El anuncio se realizará a través de los canales oficiales de Televisa y las plataformas digitales del reality, donde los seguidores podrán conocer al nuevo integrante de la competencia.

¿Quiénes son los habitantes confirmados de la Casa de los Famosos México 2026?

La lista de participantes de La Casa de los Famosos México comienza a tomar forma rumbo al estreno de la nueva temporada. Ernesto Laguardia fue el primer nombre confirmado y, durante una entrevista, reveló que la producción incrementó el número a 18 habitantes, quienes competirán por un premio de 4 millones de pesos. A continuación, conoce a los concursantes anunciados hasta ahora:

¿Quiénes son los conductores confirmados para La Casa de los Famosos 2026?

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya tiene listo al equipo que llevará las riendas de las transmisiones dentro y fuera de la casa. Galilea Montijo repetirá como la figura principal de las galas de eliminación de los domingos por Las Estrellas, mientras que Odalys Ramírez y Diego de Erice serán los encargados de conducir las emisiones diarias que Canal 5 presentará de lunes a viernes.

La cobertura también se extenderá al entorno digital. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff analizarán los momentos más destacados del reality en las pregalas y postgalas exclusivas de ViX, en tanto que Marie Claire Harp y Jim Velásquez reforzarán la presencia del programa en redes sociales y plataformas oficiales con entrevistas, reacciones y las novedades que surjan a lo largo de la competencia.

La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuándo y a qué hora inicia la nueva temporada del reality?

La espera está por terminar. La Casa de los Famosos México regresará a la pantalla el próximo domingo 26 de julio a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, con el estreno de una nueva temporada en la que el público conocerá a los habitantes que competirán por mantenerse dentro del reality. Estrategias, alianzas, rivalidades y momentos inesperados volverán a marcar el rumbo de la competencia.

Tras el estreno, la programación seguirá un calendario fijo durante toda la temporada, salvo alguna excepción. Las Galas de Eliminación se transmitirán cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, mientras que Canal 5 emitirá las Galas Diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas. Además, ViX ofrecerá acceso a contenido exclusivo y a las cámaras en vivo las 24 horas, para que los seguidores no pierdan detalle de lo que ocurra dentro de la casa.

¿Dónde ver en vivo La Casa de los Famosos México 2026?

La nueva temporada de La Casa de los Famosos México tendrá una cobertura integral para que los seguidores sigan de cerca cada momento del reality. Las Estrellas llevará la transmisión a la televisión abierta, mientras que ViX ofrecerá todos los episodios de esta edición y acceso exclusivo a las cámaras en vivo, con imágenes en tiempo real de lo que ocurre dentro de la casa.

Con la competencia en marcha, los participantes buscarán asegurar su permanencia semana a semana. En Claro Sports también podrás encontrar la información más importante de la temporada, con cobertura de las eliminaciones, las polémicas, las reacciones y todos los acontecimientos que marquen el desarrollo del programa.

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