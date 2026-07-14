César Ramos fuera de semifinales: ¿injusticia para el arbitraje mexicano?

La decisión generó debate sobre posibles influencias de política deportiva dentro de la confederación y la falta de participación de Ramos en encuentros clave, a pesar de su experiencia y desempeño previo

El exárbitro mundialista Armando Archundia analizó la participación de los silbantes mexicanos en la Copa del Mundo 2026, mostrando desconcierto ante la exclusión de César Ramos de las fases finales. A pesar de que Ramos acumuló nueve partidos dirigidos en tres mundiales, superando el récord de ocho encuentros de Archundia, en esta edición solo participó en dos juegos de la fase de grupos. Basándose en su experiencia, Archundia esperaba que Ramos fuera un candidato natural para las etapas decisivas.

Sobre la salida prematura de Ramos, Archundia sugirió que podrían haber influido factores de política deportiva dentro de la Concacaf. Mientras el árbitro mexicano fue relegado, otros representantes de la confederación como Iván Barton de El Salvador e Ismael Elfath de Estados Unidos recibieron asignaciones para las semifinales, un hecho que no ocurría con un silbante mexicano de buen desempeño desde 1966.

En cuanto al arbitraje femenino, el exsilbante destacó la participación histórica de Katia Itzel García, quien fungió como árbitra central y soporte en el torneo. Señaló que la FIFA suele rotar a las árbitras para dar oportunidad a representantes de otros países y que repetir en el Mundial de 2030 será un reto complejo.

Mirando hacia el futuro, Archundia identificó a los posibles sucesores para el proceso mundialista de 2030, mencionando a Víctor Cáceres como principal candidato, junto con Jesús López Valle y árbitros en proceso de internacionalización como Iván Antonio López y José de Jesús Quirarte. Subrayó que es vital que la Comisión de Árbitros les brinde respaldo y seguimiento, especialmente tras un periodo en el que el trabajo de campo se vio afectado por gestiones anteriores.

Por otra parte, Archundia defendió la integridad del gremio frente a críticas sobre favoritismos hacia selecciones mediáticas. Señaló que los árbitros están aislados de presiones externas durante el torneo y que los errores se magnifican por el peso histórico y mediático de los equipos involucrados. Además, destacó que herramientas como el VAR actúan como una segunda oportunidad para observar jugadas no clarificadas, manteniendo la autoridad del árbitro central.

La designación de Ismael Elfath como árbitro para la semifinal entre Inglaterra y Argentina ejemplifica la confianza que la FIFA deposita en los colegiados de Concacaf. Mientras Elfath recibió esta asignación de alto nivel, César Ramos fue relegado, lo que generó debate sobre la influencia de factores internos en la distribución de los partidos.

La experiencia acumulada por Ramos, con nueve partidos internacionales, contrasta con la de sus colegas de la región, reforzando la percepción de que su exclusión de las etapas finales fue excepcional. Este análisis evidencia la necesidad de supervisión y transparencia en los procesos de selección de árbitros para torneos de alto calibre como la Copa del Mundo.

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