¡Feliz cumpleaños Memo Ochoa! Así fue su fiesta de 41 años en Acapulco

El portero mexicano celebró por adelantado en el Baby’O, acompañado por Karla Mora y con imágenes de sus atajadas proyectadas en pantallas

Memo Ochoa cumple 41 años de edad | Imago7

Guillermo Ochoa celebró su cumpleaños número 41 en Acapulco después de concluir su participación con la selección mexicana en el Mundial 2026. El guardameta fue captado durante una fiesta realizada en el Baby’O, establecimiento ubicado en el fraccionamiento Costa Azul del puerto guerrerense.

La celebración se realizó la noche del sábado 11 de julio, dos días antes de su cumpleaños, que corresponde a este lunes 13. Ochoa acudió acompañado por su esposa, Karla Mora, y convivió con las personas que se encontraban en el lugar.

Memo Ochoa festeja su cumpleaños: ¿Cuántos años cumple y dónde fue la fiesta?

Memo Ochoa cumplió 41 años este 13 de julio de 2026. La fiesta se llevó a cabo en el Baby’O de Acapulco, discoteca en la que se proyectaron videos de distintas atajadas realizadas por el portero durante su trayectoria profesional.

En las pantallas del establecimiento también apareció la frase “Feliz cumpleaños Memo Ochoa”. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al futbolista observando los videos mientras varias personas grababan el momento con sus teléfonos.

El portero también recibió un pastel durante la celebración. La cuenta oficial del Baby’O compartió parte del festejo, en el que Ochoa apareció junto a su esposa después de regresar de la concentración mundialista con el Tricolor.

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final. Ochoa tuvo participación durante el torneo ante Chequia, en la que fue su sexta convocatoria a una Copa del Mundo con la selección mexicana.

¿Cuál es la trayectoria de Memo Ochoa? Los momentos más destacados

Guillermo Ochoa comenzó su carrera profesional con América y acumuló 433 partidos con el conjunto azulcrema. Posteriormente jugó en Ajaccio, Málaga, Granada, Standard de Lieja, Salernitana, AVS y AEL. Sus registros por clubes incluyen 116 partidos con Ajaccio, 19 con Málaga, 19 con Granada, 86 con Standard de Lieja, 41 con Salernitana, 23 con AVS y 26 con AEL. Su trayectoria se extendió durante más de dos décadas entre México y Europa.

Con la selección mexicana disputó 154 encuentros: 64 amistosos, 33 de eliminatorias mundialistas, 25 de Copa Oro, 12 de Copas del Mundo, 10 de Nations League, cinco de Copa Confederaciones y cinco de Copa América.

En Mundiales registró 43 atajadas, cuatro porterías sin recibir gol, un penal detenido y 12 anotaciones recibidas. Con sus 12 partidos mundialistas superó los 11 de Antonio ‘La Tota’ Carbajal entre los porteros mexicanos.

En su palmarés aparecen seis títulos de Copa Oro, una Nations League, una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, una Liga MX, un Campeón de Campeones, una Liga de Campeones de la Concacaf y una Copa de Bélgica.

¿Qué sigue para Memo Ochoa después del Mundial 2026?

Ochoa se encuentra de vacaciones tras el cierre de la participación mexicana en la Copa del Mundo. Días antes de llegar a Acapulco fue visto en la fonda Cuatro Vientos, en Morelos, durante su recorrido hacia el puerto.

El guardameta ha dejado abierta la posibilidad de que el Mundial 2026 haya marcado el final de su carrera profesional, pero hasta el momento no ha comunicado de manera definitiva cuál será su siguiente paso ni si continuará ligado al fútbol desde otra función.

Te puede interesar: