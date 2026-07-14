Tomás Roncero asegura que España puede repetir hazaña histórica frente a Francia

El periodista asegura que el selectivo cuenta con un equipo equilibrado, con recursos técnicos variados y jugadores clave como Yamal, Merino, Oyarzabal, Pedri, Olmo y Cucurella

Tomás Roncero ha manifestado una profunda mezcla de nerviosismo y esperanza ante la inminente semifinal del Mundial entre España y Francia, calificándola como la segunda cita de este tipo más importante en la historia de la selección ibérica. El periodista evoca con nostalgia el sueño cumplido en Sudáfrica 2010, cuando España superó a la entonces “todopoderosa” Alemania con el histórico gol de cabeza de Carles Puyol, marcando un precedente de éxito que ahora busca repetirse dieciséis años después.

En su análisis de los rivales, Roncero reconoce que Francia, con estrellas como Kylian Mbappé y Michael Olise, ostenta el papel de favorita para muchos sectores. No obstante, subraya que esta situación es comparable a la de 2010, donde España también se enfrentaba a un gigante del fútbol y logró imponerse; para él, la selección actual posee “el mejor aroma” y ha logrado regresar a la élite tras varios torneos mundiales con resultados decepcionantes.

Uno de los puntos clave destacados por el comunicador es la gran cantidad de recursos técnicos con los que cuenta el equipo nacional. Roncero menciona a figuras emergentes y consolidadas como Lamine Yamal —de quien espera un gran partido pronto—, además de Merino, Oyarzabal, Pedri, Dani Olmo y Cucurella. Según su visión, la profundidad del banquillo con jugadores como Pedro Porro, Álex Baena y Ferran Torres permite a España afrontar cualquier escenario con garantías.

En el aspecto defensivo, Roncero muestra una confianza absoluta en el bloque actual, destacando a Unai Simón como un portero difícil de batir. Asimismo, ensalza a la que considera la mejor pareja de centrales de la competición, formada por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, quienes aportan la solidez necesaria para sostener las ambiciones del equipo en esta fase crítica del torneo mundialista.

La dirección técnica también recibe elogios significativos, posicionando a Luis de la Fuente como un seleccionador de alto nivel que ha sabido imprimir una identidad propia al grupo. Roncero afirma que España representa hoy en día un fútbol “bonito, diferente y atrevido”, una propuesta estética y competitiva que busca diferenciarse del resto de los participantes en el certamen.

Finalmente, el periodista hace un llamamiento al aliento internacional, solicitando específicamente el apoyo de los aficionados mexicanos para que la selección sienta ese impulso extra. El objetivo final de estas palabras es reforzar la confianza en que España puede hacer historia nuevamente y alcanzar su segunda final en un Mundial, superando el reto que supone el conjunto francés.

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