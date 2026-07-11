Guillermo Ochoa se despide de México tras el Mundial 2026 con emotivo mensaje

Memo Ochoa publicó un mensaje de despedida tras el Mundial 2026, donde cerró su etapa con México después de seis Copas del Mundo

El guardameta apunta a su retiro profesional | Reuters

Guillermo Ochoa publicó un breve mensaje en redes sociales que apunta al cierre de su etapa con la selección mexicana y de su carrera profesional, días después de que el Tricolor quedara eliminado de la Copa del Mundo 2026. El guardameta acompañó sus palabras con imágenes de su último recorrido por la cancha del Estadio Azteca.

“Las luces se apagan. La gente se va. El césped queda igual. Pero hay noches que se quedan para siempre. Gracias por caminar este camino conmigo”, escribió el portero. La publicación fue interpretada como su despedida definitiva después de más de dos décadas vinculadas a la selección nacional.

El mensaje apareció después de la eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final. Tras el encuentro, Ochoa regresó al terreno de juego cuando las tribunas ya se encontraban vacías y permaneció algunos minutos observando el inmueble, escenario de su debut profesional y de varios encuentros con el combinado mexicano.

Guillermo Ochoa cerró su historia con México después de seis Mundiales

La Copa del Mundo 2026 permitió que Ochoa alcanzara una marca compartida con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El mexicano se convirtió en uno de los tres futbolistas convocados a seis ediciones del torneo, después de integrar las plantillas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

Aunque estuvo presente en seis Copas del Mundo, el arquero solamente tuvo actividad en cuatro. No disputó minutos en Alemania 2006 ni Sudáfrica 2010, pero fue utilizado en Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y 2026. Su registro terminó con 12 partidos mundialistas, cuatro porterías sin recibir gol y 11 tantos permitidos.

Su última aparición con México se produjo el 24 de junio ante Chequia, en la tercera jornada de la fase de grupos. Ochoa ingresó durante el segundo tiempo para recibir el reconocimiento de los aficionados en el Estadio Azteca, en lo que terminó por convertirse en su último partido oficial como futbolista.

¿Guillermo Ochoa ya se retiró del fútbol profesional?

El mensaje publicado después del Mundial no representa el primer indicio sobre su futuro. Antes del inicio del torneo, Ochoa había señalado que no encontraba sentido en continuar su carrera profesional sin la posibilidad de representar a la selección mexicana, equipo que definió como la brújula de su trayectoria.

“No sé qué sería mi carrera sin la selección y ahora que termine, no le veo más sentido al futbol, no le veo más sentido a seguir jugando”, declaró el portero durante una entrevista difundida antes de la competencia. Sus palabras establecieron que el Mundial 2026 sería el último capítulo de su carrera, aunque su reciente publicación no incluyó nuevamente la palabra “retiro”.

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