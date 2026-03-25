Duilio Davino reconoce inestabilidad en selección mexicana, pero defiende resultados y proceso rumbo a 2026

Mencionó que Gil Mora y Edson Álvarez tienen amplias posibilidades de estar en el Mundial; además que lamenta los casos de Malagón y Ruiz, quienes por lesión no estarán en la justa

El director deportivo del Tri asegura que respeta el trabajo de Aguirre | Imago7

El director deportivo de la selección mexicana, Duilio Davino, admitió que el proceso reciente del Tricolor ha sido inestable debido a los constantes cambios en la estructura directiva y en el banquillo, aunque defendió los resultados obtenidos en los últimos torneos oficiales, además de asegurar que respeta por completo el trabajo de Javier Aguirre al mando del Tri, de cara a la Copa del Mundo 2026.

¿Por qué el proceso de la selección mexicana ha sido inestable? Davino responde

Davino explicó que la rotación de figuras como Rodrigo Ares de Parga, Juan Carlos Rodríguez y Mikel Arriola influyó en la falta de continuidad, además de los cambios de entrenadores que incluyeron a Diego Cocca, Jaime Lozano y ahora Javier Aguirre.

“Si te vas de más arriba, pues ha estado inestable hasta ahora desde arriba. Porque estuvo Rodrigo (Ares de Parga), Juan Carlos (Rodríguez) y Mikel (Arriola) de jefes. Pero hay resultados. Jugamos cinco torneos oficiales y ganamos tres”, afirmó en entrevista para ESPN.

El directivo también hizo referencia a los títulos obtenidos, restando importancia a las críticas sobre el nivel de los rivales. “Contra el que sea hay que ganarlos”, señaló, al tiempo que destacó la posición de México en el ranking FIFA. “Hoy somos 16 ranking FIFA, que el ranking es a veces volátil cuando juegas contra equipos de tu confederación. Sí es inestable pero hay resultados“.

El caso Jaime Lozano y la llegada de Javier Aguirre

Sobre los cambios en el banquillo, Davino detalló que la salida de Diego Cocca estuvo marcada por una situación personal y una derrota importante en la Nations League. Posteriormente, Jaime Lozano asumió de forma interina, logró conquistar la Copa Oro y fue ratificado, aunque tras la Copa América se tomó la decisión de dar un nuevo giro en el proyecto.

“Quizá fue un error, no me arrepiento. Era el plan que siguiera Jimmy… después se hizo un análisis y se decidió lo contrario”, reconoció. Además, defendió la llegada de Javier Aguirre, a quien calificó como una decisión acertada por su experiencia mundialista y conocimiento del entorno.

¿Cuál es el rol de Duilio Davino en la selección mexicana?

El directivo también explicó su rol dentro de la selección, destacando que funciona como un enlace entre el cuerpo técnico, los jugadores, los clubes y los directivos, sin intervenir en decisiones tácticas o convocatorias. “Hay una línea que no puedes cruzar. El director deportivo no puede decirle al entrenador cómo jugar”, puntualizó.

Ochoa, Tala Rangel y la pelea por la portería rumbo al Mundial 2026

Davino abordó la situación de la portería, en medio de la polémica por el rendimiento de Guillermo Ochoa y la competencia interna. El directivo evitó entrar en juicios directos sobre el nivel del veterano guardameta, aunque reconoció el debate que existe en torno a su continuidad. “Criticar a Memo… en México también hemos criticado a Hugo Sánchez, al Chicharito, a Cuauhtémoc. Así como ha tenido errores, también ha salvado muchos”, señaló, al recordar incluso actuaciones destacadas en Mundiales anteriores. “La trayectoria que ha tenido y sigue teniendo, la verdad es para aplaudirse. Hay que estar ahí y el tipo está, aporta otras cosas”.

Bajo la misma línea, explicó el panorama actual en la posición, destacando la competencia entre perfiles como Luis Ángel Malagón y Raúl ‘Tala’ Rangel, aunque admitió que el arquero del América atraviesa un momento complicado, luego de quedar fuera del Mundial por lesión. “Es una lástima, el chico está anímicamente muy golpeado… lo mejor para un jugador es jugar un Mundial y más en tu casa”, expresó.

Insistió en que todos los arqueros están en evaluación constante rumbo a la lista definitiva, destacando en este turno lo hecho por el cancerbero del Rebaño Sagrado. “‘Tala’ tiene grandes condiciones y competirá, lástima que no llegará Malagón. Lo ha hecho bien el ‘Tala’. Hay acierto y error. Están compitiendo por un lugar. Se ve fácil, pero no es fácil“,

Los delanteros del Tri: competencia y nuevas opciones rumbo a 2026

Davino también detalló el amplio universo de futbolistas que se siguen dentro del proceso, destacando la competencia interna en posiciones clave como la delantera.

“Nosotros le damos seguimiento a unos 50 jugadores y la lista final la da el cuerpo técnico”, explicó, al mencionar opciones como Raúl Jiménez, Santiago Gimenez —quien viene saliendo de lesión—, Germán Berterame y Julián Quiñones. Incluso, resaltó perfiles como Memo Martínez y la irrupción de jóvenes como Armando ‘La Hormiga’ González, a quien calificó como un delantero con facilidad para el gol.

Finalmente, se refirió a la recuperación de elementos como Gilberto Mora y Edson Álvarez. “El chavo Gil (Mora) sí va a estar… la información que tenemos es que, al igual que Edson (Álvarez), a principios de abril se integrará a trabajar ya con 10 días con su plantilla”, lo que abre el panorama en el armado del equipo.

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