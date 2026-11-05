¿México firmaría el empate ante Jamaica? La opinión de Alejandro Orvañanos

Alejandro Orvañanos explica por qué México debería firmar el empate ante Jamaica en la Nations League, ante la falta de triunfos y la presión que enfrenta Rafael Márquez

¿Un empate en Jamaica sería un buen resultado para la selección mexicana? Esa fue una de las preguntas que abrió el debate en Claro Sports en W Radio, donde Alejandro Orvañanos analizó si una igualada como visitante podría considerarse positiva, tomando en cuenta el momento que atraviesa el Tricolor antes de disputar los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El equipo de Rafael Márquez afrontará su primera eliminatoria oficial después de su participación en el Mundial 2026, con el objetivo de defender el título de la Nations League. Sin embargo, los resultados recientes han generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del conjunto nacional, que todavía no consigue una victoria bajo las órdenes de su nuevo entrenador.

La visita a Kingston representa una prueba para un equipo que necesita recuperar confianza y resultados. Jamaica buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja en la eliminatoria, mientras que México tendrá que responder a las expectativas después de cuatro encuentros sin ganar. El marcador de la ida también marcará el escenario con el que ambos equipos llegarán al compromiso definitivo en Monterrey.

Alejandro Orvañanos explica por qué un empate ante Jamaica no sería un mal resultado

Durante el programa, Alejandro Orvañanos consideró que un empate como visitante no debería interpretarse necesariamente como un resultado negativo, especialmente por la racha que atraviesa México desde la llegada de Rafael Márquez. El periodista señaló que una nueva derrota aumentaría la presión sobre el cuerpo técnico antes de disputar el partido definitivo. “Como viene la inercia, sin haber ganado un solo partido, te goleó Estados Unidos, yo sí firmaría el empate. Es que imagínate la presión de una derrota. Si empatas igual tienes que venir a ganar a casa, pero si pierdes son tres derrotas seguidas”, expresó.

La reflexión de Orvañanos parte de la diferencia entre salir a buscar un empate y considerar aceptable ese marcador al finalizar el encuentro. México tiene argumentos para aspirar a la victoria, pero una igualada mantendría la eliminatoria abierta y permitiría disputar la vuelta sin una desventaja en el marcador. En cambio, una derrota obligaría al Tricolor a remontar en casa, con la presión de evitar una eliminación en su primera competencia oficial del nuevo proceso.

El análisis también contempla los antecedentes recientes de la selección. Rafael Márquez acumula cuatro partidos sin ganar al frente de México, después de los empates contra Colombia y Perú, así como las derrotas frente a Estados Unidos y Chile. Bajo ese escenario, Orvañanos considera que sumar un resultado que mantenga intactas las posibilidades de clasificación podría representar un avance, aunque la exigencia sobre el equipo mexicano se mantiene.

¿Cuándo juega México contra Jamaica en la Concacaf Nations League?

México visitará a Jamaica el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el National Stadium de Kingston. El encuentro de vuelta está programado para el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en el Estadio Monterrey, donde se definirá al clasificado al Final Four de la Concacaf Nations League.

La selección mexicana tendrá la oportunidad de conseguir su primera victoria bajo el mando de Rafael Márquez y dar un paso hacia la defensa del campeonato regional. Sin embargo, la discusión planteada por Orvañanos va más allá de la obligación de ganar: ante el momento que vive el Tricolor, ¿un empate de visitante debe considerarse insuficiente o puede representar un resultado favorable para encarar la vuelta en casa?