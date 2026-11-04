Henry Martín quedaría fuera de la convocatoria de México para la Fecha FIFA de noviembre

El delantero del América suma 10 goles en el Apertura 2026, pero no estaría contemplado por Rafael Márquez para enfrentar a Jamaica

Henry Martín no aparecería en la convocatoria de México | Imago7

Henry Martín no sería convocado por la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de noviembre. Aunque la lista todavía no ha sido anunciada de manera oficial, Claro Sports pudo saber que el delantero del América no estaría entre los futbolistas considerados por Rafael Márquez para los cuartos de final de la Concacaf Nations League ante Jamaica.

La posible ausencia llama la atención por el momento que atraviesa el atacante de 33 años en el Apertura 2026 de la Liga MX. Henry suma 10 goles en 13 partidos, 12 de ellos como titular, y acumula 1,014 minutos de actividad con las Águilas durante la fase regular.

El yucateco atraviesa su mejor torneo con América desde el Clausura 2023, campeonato en el que terminó con 14 anotaciones en la fase regular. Después de tres años, Henry volvió a alcanzar cifras de doble dígito en un torneo corto, aunque ese rendimiento no sería suficiente para regresar al Tricolor en esta ventana internacional.

Su producción también ha aumentado durante el tramo reciente del campeonato. Henry suma siete goles en sus últimos seis partidos de Liga MX y viene de marcar un doblete frente al Toluca en la jornada 15, actuación con la que mantuvo su presencia entre los principales anotadores del certamen.

Con 10 tantos, el delantero azulcrema aparece como sublíder de goleo del Apertura 2026, únicamente por detrás de Salomón Rondón, del Pachuca, quien suma 15 anotaciones. Además, Martín es actualmente el futbolista mexicano con más goles en el torneo.

La última convocatoria de Henry Martín con la Selección Mexicana se remonta a noviembre de 2024, cuando formó parte del equipo que enfrentó a Honduras en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. En aquella serie, el delantero marcó dos goles en el encuentro de vuelta, que México ganó 4-0 para remontar el 2-0 sufrido en la ida.

Desde entonces, las lesiones limitaron su continuidad tanto con América como en el entorno del Tri. Esa falta de regularidad lo fue alejando de las siguientes convocatorias, a pesar de que ahora ha recuperado minutos y producción ofensiva con su club durante el Apertura 2026.

La lista definitiva de Rafael Márquez será la que confirme si Henry Martín permanece fuera del proceso en noviembre. Por ahora, la información apunta a que el cuerpo técnico no lo tiene contemplado para enfrentar a Jamaica, pese a que llega como el máximo goleador mexicano del torneo y uno de los atacantes con mayor producción en la Liga MX.