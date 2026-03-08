Cartaginés vs Puntarenas en vivo: partido de la Liga de Costa Rica 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Cartaginés y Puntarenas por la jornada 11 del Torneo Clausura de Costa Rica.

Cartaginés Puntarenas Liga de Costa Rica, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro entre Cartaginés y Puntarenas FC! El Estadio José Rafael “Fello” Meza será el escenario del partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de Costa Rica. Ambos equipos llegan con el objetivo de mantenerse cerca de los puestos de clasificación, en un duelo que promete ser disputado desde el inicio. Cartaginés suma 17 puntos, mientras que Puntarenas FC acumula 15, por lo que el resultado puede ser clave en la pelea por las primeras posiciones del campeonato.

Cartaginés llega a este compromiso después de caer 2-0 ante Alajuelense en su presentación anterior. El equipo brumoso registra cinco victorias, dos empates y tres derrotas en el torneo, con nueve goles marcados y ocho recibidos. Más allá del último resultado, el rendimiento del equipo ha sido constante durante la temporada y le permite mantenerse en la zona alta de la tabla. Este partido en casa representa una buena oportunidad para volver al triunfo.

Puntarenas, por su parte, viene de igualar 0-0 frente a San Carlos en la fecha pasada del Clausura. El conjunto porteño acumula cuatro victorias, tres empates y tres derrotas, con doce goles a favor y nueve en contra. El equipo ha mostrado regularidad en las últimas jornadas y busca seguir sumando para no perder terreno en la clasificación. La visita a Cartago será una prueba importante para sus aspiraciones en el torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cartaginés vs Puntarenas hoy domingo 8 de marzo de 2026?

El encuentro entre Cartaginés y Puntarenas está programado para el domingo 8 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio José Rafael “Fello” Meza. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

Alineaciones del Cartaginés vs Puntarenas para la jornada 11, al momento

Ni Cartaginés ni Puntarenas cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Amarini Villatoro y César Alpízar no harán muchas variantes con respecto los equipos que venían presentando.

Cartaginés : Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Diego Mesén, Carlos Barahona, Diego González, Douglas López, Claudio Montero, Juan Carlos Gaete, Cristopher Núñez, Luis Flores, Enzo Fernández. DT : Amarini Villatoro

: Kevin Briceño, Marcelo Pereira, Diego Mesén, Carlos Barahona, Diego González, Douglas López, Claudio Montero, Juan Carlos Gaete, Cristopher Núñez, Luis Flores, Enzo Fernández. : Amarini Villatoro Puntarenas: Adonis Pineda, Kliver Gómez, Wesly Decas, Hiram Muñoz, Ignacio Gómez, Krisler Villalobos, Amferny Arias, Ulises Segura, Randy Taylor, Doryan Rodríguez, Daniel Colindres. DT: César Alpízar

Antecedentes del Cartaginés vs Puntarenas y últimos resultados en la Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Cartaginés y Puntarenas:

17 de enero de 2026 | Puntarenas 0-2 Cartaginés | Torneo Clausura

18 de octubre de 2025 | Puntarenas 1-1 Cartaginés | Torneo Apertura

31 de agosto de 2025 | Cartaginés 0-0 Puntarenas | Torneo Apertura

30 de marzo de 2025 | Cartaginés 1-0 Puntarenas | Torneo Clausura

5 de marzo de 2025 | Puntarenas 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura

Te puede interesar