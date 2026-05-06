Javier Aguirre aclara que el pacto entre clubes y selección mexicana no se ha roto

El técnico de México agradece el apoyo de los clubes de Liga MX y reitera que todos los convocados deberán reportar este miércoles al CAR

Javier Aguirre, director técnico de la selección mexicana, salió al paso de la polémica generada en torno a la concentración de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026 y dejó claro que el acuerdo establecido entre la Federación Mexicana de Fútbol y los clubes de la Liga MX sigue vigente, pese a las dudas surgidas tras la situación de Toluca y sus seleccionados.

El técnico del Tricolor habló este miércoles en conferencia de prensa, horas antes de que los jugadores convocados reporten al Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México para iniciar oficialmente la preparación mundialista. Aguirre aseguró que el proyecto fue acordado desde hace tiempo con los clubes y reiteró que ninguna institución ha roto el pacto establecido.

“Hoy es el gran día. Hoy inicia el Mundial para nosotros. Con mucha ilusión de que llegara este día, todos esperábamos que llegara este día. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores, convocados para estar cenando todos juntos a las ocho de la noche”, declaró el estratega nacional.

Las declaraciones del entrenador llegan después de que la selección mexicana emitiera un comunicado oficial en el que advirtió que cualquier futbolista convocado que no reporte este miércoles a las 20:00 horas quedará automáticamente fuera de la Copa del Mundo 2026.

“El comunicado es muy claro: el que no venga estará fuera del Mundial. Es algo en lo que no podemos ser flexibles”, señaló Aguirre, quien sostuvo la postura de la selección respecto a los tiempos de concentración acordados previamente con los clubes de la Liga MX.

Javier Aguirre aclara la polémica respecto a los convocados de la Liga MX | Imago7

Javier Aguirre agradece apoyo de Chivas y Toluca rumbo al Mundial 2026

Durante la conferencia de poco más de cinco minutos, el entrenador mexicano también dedicó un mensaje de reconocimiento a los equipos que cedieron futbolistas para la concentración, especialmente a Chivas y Toluca, instituciones que estuvieron en el centro de la discusión durante las últimas horas.

“Quisiera agradecer a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas. Este proyecto lo presentamos hace tiempo, fue aprobado, es un pacto que no se ha roto. Agradecer a todos los clubes, especialmente a Chivas y a Toluca; a Chivas obviamente por el número de jugadores se vio afectado y Toluca porque está compitiendo en el torneo continental y está aportando en todo sentido a la selección”, explicó.

La controversia se originó luego de que Toluca recibiera una supuesta autorización para contar con Alexis Vega y Jesús Gallardo en el partido de vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC, situación que provocó reacciones dentro de otros clubes de la Liga MX, particularmente desde Guadalajara.

Pese al debate que se generó en torno al tema, Aguirre insistió en que el acuerdo continúa respetándose y destacó que la Liguilla del fútbol mexicano ya se ha disputado sin la presencia de futbolistas convocados por el Tricolor.

“Nadie ha roto el pacto. Hasta el momento la Liguilla se ha jugado sin seleccionados. De momento estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos y a lo que nos han apoyado sin condiciones”, sentenció el director técnico de la selección mexicana.

“Es un proyecto único y estamos en él. No ha habido nada extraordinario, está todo conforme a lo planificado y con el gran apoyo de todo mundo. Estamos todos en el mismo barco”, finalizó.

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