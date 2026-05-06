Toluca revela aval de Liga MX y FMF para Vega y Gallardo y respalda a la selección “contra su propio interés”

El conjunto escarlata asegura que actuó conforme al acuerdo de la asamblea de dueños y al reglamento de la FMF, contando con autorización de la máxima autoridad

Toluca apoya a la selección mexicana y libera a Gallardo y Vega. | Imago 7

El Toluca decidió respaldar a la selección mexicana y liberar a Alexis Vega y Jesús Gallardo, pese a que ambos jugadores estaban contemplados para disputar este miércoles la semifinal de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante el LAFC. La decisión llega en medio de la polémica generada por el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol, en el que se advirtió que cualquier futbolista convocado que no reportara al CAR quedaría fuera del Mundial 2026.

El conjunto escarlata emitió un comunicado oficial en el que defendió que actuó conforme al reglamento y al acuerdo de la asamblea de dueños, además de revelar que contaba con autorización previa de la Liga MX y la FMF para que sus seleccionados pudieran disputar el compromiso internacional ante el conjunto angelino.

“El Deportivo Toluca FC informa que, con relación a lo acontecido en las últimas horas respecto a nuestros seleccionados nacionales Jesús Gallardo y Alexis Vega, es importante puntualizar lo siguiente”, inició el club en su postura oficial.

Toluca explicó que la gestión para mantener disponibles a Vega y Gallardo en la semifinal de Concacaf no fue improvisada, ya que comenzó desde el inicio del Clausura 2026 y desde el arranque de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Se solicitó con anticipación una autorización específica para que los posibles seleccionados pudieran presentarse en la semifinal de vuelta de la Concacaf, dado que no contravenía lo acordado y la validación fue otorgada por la máxima autoridad de la Liga MX y la FMF”, detalló el equipo mexiquense.

Además, los Diablos Rojos aseguraron que otros clubes de la Liga MX realizaron gestiones similares, al considerar que las fechas no alteraban el plan de trabajo de Javier Aguirre rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, tras el endurecimiento de postura de la Federación Mexicana de Fútbol y el ultimátum emitido a los convocados, Toluca optó por priorizar el proyecto del Tricolor, aun sacrificando piezas clave para uno de los partidos más importantes de su semestre.

“Ahora bien, ante el reciente comunicado de la FMF, el Deportivo Toluca ha decidido apoyar a sus seleccionados y a la selección mexicana, aún en contra de su propio interés”, señaló el club.

Toluca también reveló que la decisión afectará directamente su convocatoria para enfrentar al LAFC, ya que el corto tiempo de aviso impidió realizar modificaciones para sustituir a Alexis Vega y Jesús Gallardo en la lista registrada ante la Concacaf.

“El Club liberará y prescindirá de ellos para el compromiso crucial que tiene esta noche en la semifinal de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, a pesar de que por el escaso tiempo con el que se nos informó el cambio de decisión, nuestros dos jugadores no podrán ser sustituidos en la convocatoria ante el LAFC”, agregó la institución.

Finalmente, los Diablos Rojos reiteraron su respaldo histórico al fútbol mexicano y dejaron claro que no pretenden perjudicar la carrera de dos de los futbolistas contemplados por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

“Dicho lo anterior, la Institución reitera el apoyo y compromiso absoluto que históricamente ha tenido con el fútbol mexicano además de no querer afectar la carrera de nuestros jugadores”, concluyó el comunicado del Toluca.

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