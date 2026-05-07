¡No buscaron sacar ventaja! Turco Mohamed califica de “malentendido” la polémica de Vega y Gallardo

El entrenador del Toluca aclara lo que sucedió con los seleccionados escarlatas quienes ya reportaron con el conjunto Tricolor

En conferencia de prensa, luego del pase de Los Diablos Rojos a la final de la Copa de Campeones de Concacaf, Antonio Mohamed abordó la polémica generada por la situación de Alexis Vega y Jesús Gallardo, quienes, a pesar de estar concentrados con Toluca, fueron autorizados a unirse a la selección mexicana para la Concacampions, aunque tuvieron que abandonar la concentración antes del partido. Mohamed destacó que el grupo ya estaba preparado para manejar la situación, mencionando que el tema fue ampliamente discutido entre el equipo y que, finalmente, el grupo se enfocó en lo que realmente importaba: el triunfo.

“El grupo estaba preparado, ya fue, ya están en la selección, que se concentren en lo suyo”, explicó el entrenador. Mohamed aseguró que el triunfo logrado por Toluca en la semifinal de la Concacaf Champions Cup fue dedicado a Vega y Gallardo. Además, puntualizó que todo lo relacionado con su situación fue simplemente un “malentendido” y que en ningún momento se trató de “sacar ventaja”. Aclaró que, aunque no participarán en el partido contra Pachuca por ser un encuentro nacional, pensaron que podían contar con su apoyo en el contexto internacional de la Concacampions.

Mohamed aclara lo sucedido con Gallardo y Vega. | Imago7.

La importancia de hacer historia con Toluca

Sobre el futuro de Toluca y su propio papel en la historia del club, Mohamed fue claro: “Para hacer historia de este club falta copa. Si logramos esta copa, creo que estaremos en la historia de la institución. Enfrentaremos a Tigres, ya tuvimos una final aquí y esperemos sea como la pasada para nosotros. La jugamos en casa. Va a ser un rival muy duro. Será una batalla”.

Aunque reconoció que el equipo ha alcanzado logros importantes, sabe que aún queda mucho por hacer. Toluca está mentalizado en seguir luchando por más títulos y seguir construyendo una historia exitosa. Mohamed resaltó la importancia de ganar títulos para dejar un legado, mencionando que, si el equipo logra conquistar títulos internacionales, se consolidaría como parte de la historia grande del club.

El mensaje de Mohamed a la afición

Finalmente, Mohamed dejó un mensaje claro a los aficionados al destacar la importancia de la conexión entre el equipo y la afición, agradeciendo el apoyo continuo del público, el cual ha sido fundamental en el camino de los choricero. Mohamed reconoció que, aunque el fútbol no siempre se gana, “hay que disfrutar de las victorias” y seguir “trabajando con compromiso, porque la afición está tan involucrada en el proceso como los jugadores y el cuerpo técnico”, concluyó.

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