¿Por qué se juega la final de la Concachampions 2026 en el Infierno? Por esta razón Toluca tiene el privilegio

Los Diablos confirmaron su presencia en el partido por el título donde, además, serán los locales

Toluca vs Tigres: ¿dónde se jugará la final de la Concachampions? | Imago7.

La final de la Concachampions 2026 está definida. Tigres, quien venció a Nashville, se enfrentará al Toluca, quien hizo lo propio con el LAFC. Al tener a los dos equipos finalistas, solo faltaba resolver quién sería el conjunto que fungiría como local.

A diferencia de otros torneos, la localía de la final de la Concacaf Champions Cup no se define por sorteo, sino por el rendimiento acumulado de los equipos a lo largo de la competencia. Desde el cambio de formato reciente, la final se juega a partido único, y la sede del encuentro se asigna según el desempeño en el torneo. Esto significa que el equipo con mejor campaña será el anfitrión de la final.

¿Qué define la sede de la final de la Concachampions? Esto dice el reglamento

El reglamento de la Concacaf Champions Cup 2026 establece en el artículo 12.12.5 del reglamento que el equipo con mejor desempeño tras los octavos, cuartos y semifinales (sin contar la primera ronda) será considerado para ser anfitrión del partido decisivo. En concreto, se toman en cuenta los puntos acumulados, la diferencia de gol y los goles a favor de los equipos para determinar quién será el anfitrión. Así, el equipo con mejor rendimiento será quien tenga la localía en el partido decisivo.

¿Dónde se juega la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026? Sede confirmada

En este caso, Toluca, con 12 puntos y una diferencia de gol favorable de +11, será el anfitrión, ya que Tigres, con la misma cantidad de puntos, tiene una diferencia de gol de +3.

Esto significa que el Nemesio Diez volverá a albergar el partido definitivo entre escarlatas y felinos, tal como pasó en el reciente Apertura 2025, cuando Los Diablos se proclamaron bicampeones ante el conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Fecha, horario y transmisión de la final de Concachampions: todo sobre el Toluca vs Tigres

La final de la Concacaf Champions Cup 2026 está programada para el sábado 30 de mayo de 2026. El horario aún no está definido, pero se espera que sea en la tarde/noche, mientras que la transmisión, como todo el torneo, estará a cargo de Fox y su aplicación FOX ONE.

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