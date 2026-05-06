Alexis Vega y Jesús Gallardo abandonan la concentración de Toluca para unirse a selección mexicana

Los jugadores escarlatas no disputarán este miércoles la semifinal de vuelta de la Concachampions ante LAFC

Este miércoles Alexis Vega y Jesús Gallardo abandonaron la concentración de los Diablos Rojos del Toluca para incorporarse a la selección mexicana en el Centro de Alto Rendimiento, donde Javier Aguirre ya trabaja con el grupo de jugadores convocados rumbo al Mundial 2026.

La salida de ambos futbolistas ocurrió en medio de versiones que apuntaban a que habrían recibido un permiso especial para disputar el encuentro entre Toluca y LAFC, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Concacaf Champions Cup 2026.

Sin embargo, horas antes del compromiso internacional, Javier Aguirre dejó clara la postura de la selección mexicana. En conferencia de prensa, el técnico nacional respaldó el comunicado emitido por la FMF, en el que se estableció que cualquier jugador convocado que no se presentara este miércoles por la noche a la concentración quedaría fuera de la Copa del Mundo.

Por esa razón, aunque Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron vistos entrenando el martes en el Estadio Nemesio Diez junto al resto del plantel escarlata, finalmente no serán considerados para enfrentar al conjunto angelino y reportaron con el Tricolor.

Toluca recibirá este miércoles 6 de mayo al LAFC a las 19:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nemesio Diez, en busca de remontar la serie y conseguir su boleto a la gran final de la Concachampions. El equipo dirigido por Antonio Mohamed llega con la obligación de revertir el marcador tras caer 2-1 en el partido de ida disputado en territorio estadounidense.

La ausencia de Vega y Gallardo representa una baja importante para los Diablos Rojos, que afrontarán uno de los encuentros más relevantes de su temporada sin dos de sus futbolistas habituales y sin el resto de seleccionados mexicanos convocados por Aguirre.

La situación también se repetirá en la Liga MX. Toluca volverá a tener actividad este domingo 10 de mayo, cuando visite a Pachuca en el Estadio Hidalgo por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026. El encuentro se disputará a las 17:00 horas y los escarlatas necesitarán remontar el 1-0 sufrido en la ida para avanzar a las semifinales del torneo.

Todo este escenario ha generado debate en el fútbol mexicano debido al acuerdo previo entre la FMF y los clubes para liberar anticipadamente a los seleccionados nacionales, aun cuando varios equipos continúan peleando por títulos tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup.

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