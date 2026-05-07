Alianza Atlético vs América de Cali, en vivo la Copa Sudamericana 2026: resultado y goles de la jornada 4

Este es un momento clave para ambos conjuntos en el grupo A y un tropiezo podría significar el fin del anhelo.

Alianza Atlético y América de Cali tienen una disputa clave.

Resultado y partido en directo: Alianza Atlético vs América de Cali

7:55 p.m. Se espera que este sea un partido de alta intensidad, pues la necesidad motiva al cuadro peruano, mientras que los Diablos Rojos tienen que optar a la pelea por el liderato.

7:45 p.m. En breve, tendremos las alineaciones confirmadas. Ambas delegaciones ya están en el estadio.

Ya se juega la cuarta jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana 2026. El choque en cuestión se vivirá con mucha intensidad, pues Alianza Atlético llega último del grupo y al límite de sus opciones matemáticas en la zona A. Por su parte, América de Cali está en la tercera casilla y también requiere de una victoria para ponerse a pelear en la parte alta por un cupo a los octavos de final o al repechaje. Estaremos reportando lo referente al duelo en territorio peruano.

¿A qué hora inicia Alianza Atlético vs América de Cali hoy, 6 de mayo de 2026?

El duelo se disputará en el Estadio Miguel Grau de Belleavista, en Perú. Iniciará a las 9:00 p.m. locales, que es la misma zona horaria para Colombia (GMT -5).

Alineaciones de Alianza Atlético vs América de Cali para la jornada 4, al momento

Alianza Atlético:

América de Cali:

¿Dónde ver Alianza Atlético vs América de Cali en vivo? Canales de TV y streaming online

La distribución de señales realizada para esta ocasión en la Copa Sudamericana puso el partido en DSports. Además del cableoperador específico que tiene este canal, se puede ver con una conexión a internet y suscripción a la plataforma de streaming Dgo.

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