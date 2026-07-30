Luis Fernando Tena revela la clave para que Rafa Márquez triunfe con México

Luis Fernando Tena respaldó a Rafa Márquez y señaló que elegir un cuerpo técnico honesto será clave para triunfar con la selección mexicana

Tena respalda a Rafa Márquez. Imago 7

Luis Fernando Tena respaldó la llegada de Rafael Márquez al banquillo de la selección mexicana y consideró que su falta de experiencia como entrenador no será un impedimento. Para el técnico campeón olímpico en Londres 2012, la trayectoria internacional de Rafa le dio preparación suficiente para encabezar el nuevo proceso del Tri rumbo al Mundial de 2030.

El Flaco señaló que una de las claves del proyecto será la elección del cuerpo técnico, pues Márquez deberá rodearse de colaboradores capaces de hablarle con honestidad, corregir errores y ayudarlo en la toma de decisiones. Tena aseguró que el exdefensa es el candidato idóneo para dirigir a México en esta nueva etapa. LEE LA NOTA COMPLETA

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