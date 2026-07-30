¡La gran sorpresa! Junior, eliminado de Copa BetPlay por su propia academia

Desde el manchón blanco, el Barranquilla dio el gran golpe de la fase 1B al dejar por fuera de concurso al ‘Tiburón’.

Junior, eliminado ante Barranquilla | Vizzor

El fútbol suele tener un toque de incertidumbre. Junior llegaba como bicampeón de Liga a su estreno por el certamen alterno, la Copa BetPlay, que le daba posibilidades de extender su dominio en el rentado local. Nadie tenía en los planes que el ‘Tiburón’ cayera ante el equipo filial, preciso los jóvenes que hacen fila para llegar al plantel absoluto de los rojiblancos.

Así fue el caso del Barranquilla. Contra todo pronóstico, en el Romelio Martínez, la apodada ‘Academia’ de la capital atlanticense despachó al elenco dirigido por Alfredo Arias. Tras emparejar todo en los dos compromisos, una poderosa tanda de penales definió la suerte para ambos en la competencia.

Las dos citas fueron partidazos. El pasado miércoles, los dos igualaron de entrada con dos goles para cada lado. Junior ganaba cómodo al descanso con un 2-0 ejecutado por Luis Muriel y Daniel Rivera, hasta que Mohamed Bolívar y Alberto Orozco pusieron a tiro al visitante. El ‘Polaco’ Fydriszewski pudo sellar victoria, pero erró la pena máxima.

Revancha a toda máquina

Todo se definía en el mismo Romelio Martínez, escenario donde ambos ofician de local. La revancha tuvo una lluvia de dianas, de minuto de silencio para los que se hayan perdido de la faena. El global terminó con 5-5 que demuestra la valentía del modesto Barranquilla, decidido a dar el gran golpe de la Copa.

Sebastián Borja (3′), Jhon Cortez (63′) y Jhoynner Lozano (67′) anotaron para el elenco de Segunda División. Junior contestó con festejos a través de Yeison Suárez (10′), Guillermo Paiva (25′) y Luis Fernando Muriel (88′). Dos goles del ‘Tiburón’ fueron desde el punto penal, anotando también que hubo polémicas arbitrales por presunto fuera de lugar en dos goles locales. Le hace mucha falta el VAR a esta competencia.

Todo se definió en los penales. Edwin Herrera desató el punto de quiebre, pues erró su oportunidad de marcar. A fin de cuentas, el golero Sebastián Guerra decretó la clasificación a octavos de final en el quinto cobro, silenciando a la afición ‘Tiburona’ y al propio Luis Díaz, pasmado por el boleto épico del “hermano mayor”, donde debutó en el fútbol profesional.

No es la única sorpresa del torneo

Justo el martes pasado, Deportes Quindío dio el golpe en el Centenario de Armenia frente al Deportes Tolima. El cuadro ‘Milagro’ se puso a tiro tras un 2-1 en contra, poniendo todo a la expectativa desde los doce pasos. Un muy discutido penal, sobre la hora, terminó en la tanda de penales que ocasionó el infortunio de los ‘Pijaos’.

El juego quedó empañado por el grave error arbitral. Una mano en ataque fue sancionada como penal; es decir, el árbitro pitó al revés la aparición de una mano que debió ser falta para Tolima. La salida prematura del Tolima, junto a la de Junior, son los grandes golpes en lo que va de la Copa.

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