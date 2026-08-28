Malagón quiere regresar a la Selección y reconoce el reto: “Cada vez va a ser más difícil”

El portero del América ya tiene el alta médica tras superar una lesión en el tendón de Aquiles y busca regresar al Tricolor

Malagón recupera el sueño del Tri tras su lesión. Imago 7

Luis Ángel Malagón ya está de vuelta con el América después de superar una rotura en el tendón de Aquiles que le impidió disputar el Mundial 2026. El guardameta cuenta con el alta médica y trabaja nuevamente junto a sus compañeros, aunque sabe que deberá competir por la titularidad con Rodolfo Cota, quien tuvo una actuación destacada ante Columbus Crew en los cuartos de final de la Leagues Cup.

El arquero azulcrema también tiene como objetivo regresar a la selección mexicana bajo el mando de Rafael Márquez. Malagón reconoció que recuperar un lugar en el Tricolor será complicado, pero mantiene esa aspiración como una de sus principales metas. Además, explicó que no ha tenido comunicación reciente con Márquez, más allá del mensaje que el entrenador le envió cuando sufrió la lesión. LEE LA NOTA COMPLETA

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