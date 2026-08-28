México aplasta a Colombia y se acerca al sueño del Mundial FIBA 2027

Los 12 Guerreros superaron a Colombia en Zacatecas y ahora recibirán a Brasil por los clasificatorios mundialistas de FIBA

La selección mexicana superó a Colombia en Zacatecas | FIBA

México comenzó la segunda ronda de los Clasificatorios de las Américas rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027 con una victoria de 112-86 sobre Colombia en Zacatecas. El equipo dirigido por Omar Quintero tomó ventaja desde el primer cuarto y mantuvo su producción ofensiva durante los cuatro periodos para sumar un resultado que lo mantiene dentro de la pelea del Grupo E. Los 12 Guerreros llegaron a 11 puntos y se colocaron en la cuarta posición de su sector tras la séptima fecha del proceso clasificatorio.

El encuentro se disputó en territorio mexicano después de que FIBA modificara el orden de los partidos entre ambas selecciones. El duelo estaba programado originalmente en Colombia para este 27 de agosto, pero los problemas logísticos derivados de los terremotos registrados en ese país llevaron al organismo a trasladarlo a Zacatecas. México aprovechó la localía y comenzó la cuarta ventana con un triunfo antes de recibir a Brasil el próximo lunes.

La selección mexicana marcó el ritmo desde el primer periodo y se llevó el parcial por 28-25. Colombia consiguió mantenerse cerca durante los primeros diez minutos, pero el conjunto de Omar Quintero aumentó la diferencia antes del descanso. México anotó otros 26 puntos en el segundo cuarto y permitió solamente 17, por lo que llegó al medio tiempo con ventaja de 54-42.

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El partido mantuvo la misma tendencia después del descanso. México volvió a producir 28 unidades durante el tercer periodo, mientras Colombia respondió con 23, una diferencia que permitió a los locales comenzar los últimos diez minutos con marcador de 82-65. La circulación del balón y los tiros desde el perímetro permitieron a los 12 Guerreros impedir que el conjunto colombiano redujera de manera significativa la distancia.

El último cuarto terminó por asegurar el resultado para México, que registró su mayor producción de la noche con 30 puntos. Paul Stoll, Moisés Andriassi y Pako Saldivar aparecieron con tiros de tres puntos durante el periodo, mientras Joseph Ávila también aportó desde el perímetro. La ventaja llegó a superar las 20 unidades y permitió a Quintero utilizar distintas piezas de su rotación durante los minutos finales.

Colombia intentó responder con Hansel Atencia, Braian Angola, Romario Roque y Michaell Jackson, pero la selección mexicana mantuvo su ritmo anotador hasta superar la barrera de los 100 puntos. El marcador llegó a 110-80 a poco más de dos minutos para terminar y Jaron Martin agregó dos tiros libres en el cierre. Darwin Blanco colocó las últimas unidades del encuentro para establecer el definitivo 112-86.

El resultado representa el primer paso de México en una segunda ronda donde comparte el Grupo E con Brasil, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y Chile. La clasificación mundialista contempla seis encuentros adicionales para cada selección en esta fase. Los tres primeros lugares de cada grupo obtendrán un boleto directo a Qatar 2027, mientras el mejor cuarto puesto entre los grupos E y F también conseguirá la clasificación.

Ahora México tendrá otro compromiso en casa. Los 12 Guerreros enfrentarán a Brasil el lunes 31 de agosto en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas, en el segundo encuentro de esta ventana internacional. El duelo volverá a tener incidencia directa en la tabla del Grupo E, donde el equipo mexicano busca mantenerse dentro de la pelea por uno de los siete boletos disponibles para las selecciones de América rumbo a la Copa del Mundo FIBA 2027.

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