¡Walk-off! Olmecas elimina a Guerreros con jonrón en la entrada 13 y llega a la Serie de Campeonato

Alan Espinoza conectó el jonrón que rompió el empate en la entrada 13 y selló el pase de Tabasco que se enfrentarán a Pericos

Olmecas elimina a Guerreros en extra innings | Captura

Olmecas de Tabasco necesitó 13 entradas para resolver el Juego 7 ante Guerreros de Oaxaca y quedarse con el boleto a la Serie de Campeonato de la Zona Sur. Un cuadrangular de Alan Espinoza en la parte baja del episodio 13 definió la victoria 5-3 y cerró una serie que se extendió hasta el último turno.

El encuentro tuvo cambios de ritmo, oportunidades desperdiciadas y una reacción de Oaxaca en la novena entrada que obligó a extender el juego. Tabasco llegó a tener ventaja de tres carreras, pero Guerreros encontró la manera de igualar el marcador antes de que Espinoza apareciera cuatro entradas después con el batazo que terminó la serie.

Los primeros dos episodios transcurrieron sin movimiento en la pizarra. Oaxaca colocó corredores desde el inicio con sencillos de Alexi Amarista y Mel Rojas Jr., aunque la ofensiva no pudo convertirlos en carrera. En el segundo capítulo, Aristides Aquino conectó imparable y Ricardo Valenzuela recibió un pelotazo, pero Tabasco también salió sin daño.

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El marcador se abrió en la parte baja de la tercera entrada. José Godoy recibió base por bolas y Carlos Arellano ejecutó un toque que terminó acompañado por un error en el tiro del lanzador James Kaprielian. Con corredores en posición de anotar, Jasson Atondo respondió con sencillo al jardín central para llevar a Godoy al plato y colocar el 1-0.

Tabasco volvió a producir en el cuarto episodio. Seth Beer llegó a primera tras recibir un pelotazo y Calvin Estrada conectó sencillo para colocarlo en segunda. José Godoy apareció después con otro imparable hacia el jardín derecho y Beer anotó la segunda carrera del encuentro. Oaxaca evitó un daño mayor cuando Aristides Aquino completó una doble matanza desde el jardín derecho al retirar a Estrada en el plato.

Los Olmecas ampliaron la diferencia en el quinto capítulo. Jasson Atondo abrió con doblete al jardín izquierdo y, después de un out, Marco Hernández conectó sencillo al derecho para impulsar la tercera carrera de Tabasco.

Mientras Tabasco encontró producción en momentos específicos, Oaxaca tuvo que esperar hasta la séptima entrada para romper el cero. Luis Barrera abrió el episodio con doblete y avanzó a tercera tras un elevado de Yonathan Daza. Alexi Amarista conectó después sencillo al jardín izquierdo para enviar a Barrera al plato y reducir la diferencia a 3-1.

La presión de Guerreros aumentó en la octava. Juan Santana llegó a primera por un error de Jasson Atondo y avanzó con un lanzamiento descontrolado. Luis Barrera recibió base por bolas y llenó las bases con dos outs. Yonathan Daza tomó entonces el turno y conectó sencillo al jardín derecho. Santana anotó para acercar a Oaxaca 3-2, mientras Jorge Flores intentó llegar al plato con la carrera del empate.

Agustín Ruiz tomó la pelota desde el jardín derecho y realizó el tiro hacia José Godoy, quien puso fuera a Flores en home con un duro choque, lo que provocó que Godoy saliera del juego. Guerreros retó la decisión, pero la revisión mantuvo el out y Tabasco conservó la ventaja por una carrera al terminar la parte alta del octavo episodio.

Guerreros volvió a la carga en la parte alta del noveno episodio y encontró la carrera que necesitaba para empatar el encuentro. Alexi Amarista abrió la entrada con sencillo al jardín derecho y Mel Rojas Jr. lo siguió con otro imparable, esta vez por el campo corto, para colocar corredores en primera y segunda sin outs.

Alfredo López ingresó como corredor emergente por Rojas Jr. y Juniel Querecuto avanzó a los dos corredores con un toque de sacrificio. Con Amarista en tercera y López en segunda, Juan Santana conectó una línea hacia el jardín izquierdo que permitió la anotación de Amarista para colocar el 3-3 y mandar el juego a extrainnings.

Las entradas 10, 11 y 12 transcurrieron sin que ninguno de los dos equipos pudiera romper el empate. Los cuerpos de lanzadores mantuvieron el 3-3 y llevaron la definición hasta la parte baja del episodio 13.

Tabasco llegó al cierre de la entrada 13 con la oportunidad de terminar el juego en un solo ataque. Luis González abrió el episodio con elevado de foul a tercera base, mientras Agustín Ruiz apareció después con un sencillo al jardín derecho. A

Espinoza trabajó la cuenta hasta colocarse con un strike y dos bolas antes de encontrar el lanzamiento que decidió la serie. El bateador de Olmecas mandó la pelota entre los jardines izquierdo y central para conectar su tercer cuadrangular de los playoffs. Con el triunfo 5-3 sobre Guerreros de Oaxaca, Tabasco aseguró su lugar en la Serie de Campeonato de la Zona Sur, donde enfrentará a Pericos de Puebla por el boleto a la Serie del Rey.

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